Речь идёт о сотнях миллиардах долларов

Сказать, что последние десятилетия были спокойны в геополитическом плане – это в первую очередь соврать себе. За эти годы США открыто вводили войска в другие страны, бомбили неугодных и стирали с лица земли целые города. Поскольку всё оружие было отлито истинными демократами, то ничего кроме демократии нести оно не могло. Ну а баланс сил в мире был нарушен. Китайцы были заняты экономикой, а Индия пыталась догнать и перегнать загнивающий Запад. Сегодня ставки сделаны, а формировавшийся последние 30 лет миропорядок рушится. Казалось, что всё было почти идеально: в Китае выпускается конечный продукт, в Южной Корее и на Тайване делают чипы, в США эти чипы разрабатывают, Европейцы платят за продукцию втридорога, а Россия и многие другие поставляют для этого энергоносители и сырьё. Очевидно, что львиную долю доходов себе оставляли американцы, которые присваивали себе все заслуги, называя собранные в Китае из произведённых на Тайване чипов и ресурсов и энергоносителей из России смартфоны своими.

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Нельзя сказать, чтобы все вокруг были чем-то недовольны. Скорее наоборот, китайцы медленно развивали свою полупроводниковую отрасль, российские процессоры за последние 10 лет так и не начали продаваться массово по адекватным ценам, а значит всех вокруг всё устраивало. Всех, кроме США. Казалось, эти ребята должны радоваться, ведь доллар является основной резервной валютой, а 20 триллионов долгов и вовсе можно не отдавать. Очевидно, в Вашингтоне были причины для беспокойства, но там решили не играть в долгий ящик, форсировав события. Давайте обойдёмся без политических вставок, но уже сегодня ясно, что поставщики сырья не хотят оставаться придатками для экономики США, а Китай и вовсе устал от непрекращающихся санкций и торговой войны.

Результатом стала государственная программа США, в рамках которой американские компании должны вернуться в свою страну и там создать полный производственный цикл. Возможно ли это? Да. Вот только реализация столь амбициозного плана потребует немалых средств. В первую очередь ставки сделаны на ключевых производителей полупроводниковой продукции. Поскольку тайваньская TSMC не горит желанием вливать в американскую экономику десятки миллиардов, то в первую очередь решено надавить на Intel и Micron.

Так как обе компании являются американскими, то выбора у них просто нет. Intel уже рассказала о планах построить две крупные фабрики в Огайо, тогда как Micron планирует инвестировать в строительство заводов по всей Америке 150 миллиардов в течение следующих 10 лет. Одновременно с этим Intel обещает инвестировать ещё 100 миллиардов, но на определённых условиях. Очевидно, что просто так вытащить из кармана такую сумму не может ни одна из компаний, что подтверждается недавним выступлением руководителей Intel и Micron перед конгрессменами США. Суть доклада состояла в просьбе принять новый закон о чипах, предполагающий значительную финансовую поддержку со стороны государства. Представители обеих компаний уверяют, что многие страны субсидируют производителей, в то время как правительство Америки пока ограничивается патриотическими призывами.

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Чем всё закончится, пока сложно предугадать, ведь многие сенаторы наотрез отказываются выделять десятки миллиардов полупроводниковым гигантам.