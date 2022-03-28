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66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
Скачать прошивку можно для каждого аппарата, а устанавливать её или нет, вы решаете самостоятельно
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Рассылка MIUI 13 продолжается. Ясно, что темпы даже близко не такие, как бы хотелось российским пользователям. Что любопытно, в Китае всё с точностью до наоборот, ведь там многие владельцы среднебюджетных аппаратов уже давно получили стабильные версии прошивок по воздуху. Кто-то доволен, поскольку одновременно с этим прилетели обновления безопасности, тогда как другие скорее разочарованы, поскольку стали тестерами для глобальных и региональных версий для всего мира. Стоит признать, что первые пользователи новых прошивок часто сталкиваются с ошибками, поскольку год от года подобные образы становятся больше, а функции в них всё сложнее.

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Поскольку официальных образов для российских пользователей вышло мало, многие владельцы смартфонов Xiaomi пишут, что уже устали ждать. И это справедливо, ведь китайцы обещали выпустить прошивку для большинства флагманов 2021 года в первом квартале текущего года. Как вы сами понимаете, через несколько дней все сроки выйдут, а MIUI 13 как не было, так и нет. Если вы уже устали ждать, то мы предлагаем вам скачать официальный образ для вашего аппарата. Все представленные ниже прошивки выпущены в последней неделе марта, поэтому новее уже ничего может и не быть. Образы включают финальные обновления безопасности и являются стабильными.

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В данном списке отсутствуют планшеты, а количество указанных телефонов равняется 66 единицам. Если ваш смартфон находится в перечне, и вы не хотите экспериментировать, то просто подождите. На каждый аппарат прошивка прилетит по воздуху. Случится это уже не в марте, но здесь выбор за вами. Переходите на сайт XDA Developers, где есть ссылки на все указанные устройства. Обязательно читайте инструкции, поскольку не соблюдая строгую очерёдность действий вы рискуете превратить свой новенький смартфон в кирпич. Ну а сегодня профессиональный ремонт и восстановление обойдутся вам в копеечку, не говоря уже о необходимости замены, ведь пока с гаджетами всё не очень хорошо.

  1. Mi 10 Ultra 
  2. Redmi K30S 
  3. Redmi 10C [Global] 
  4. Mi Note 10 Lite 
  5. Mi 11 
  6. POCO M3 Pro 5G 
  7. Redmi Note 10 
  8. Mi 10T Lite [Global] 
  9. Mi 12 Pro
  10. Mi 11 Lite 5G 
  11. Mi 11 Ultra  
  12. POCO X4 Pro 5G [Global] 
  13. Mi 11X Pro 
  14. Redmi K40 Pro+ 
  15. Mi 10 Pro 
  16. Xiaomi CIVI 
  17. Redmi K40 Gaming Edition 
  18. Redmi Note 10 Pro Max [India] 
  19. Mi 12
  20. Redmi 10 5G [Global] 
  21. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  22. Redmi K40 Pro 
  23. POCO F4 GT 
  24. POCO X3 GT 
  25. Redmi K30 Pro
  26. Redmi Note 10 5G 
  27. Redmi Note 11 Pro 5G [Global] 
  28. Redmi K50 Pro 
  29. POCO X2 
  30. POCO X3 Pro 
  31. Mi 10 
  32. Mi 11X 
  33. Mi 11 Lite 4G 
  34. POCO F3 
  35. Redmi K50G  
  36. POCO F2 Pro 
  37. Mi 10i [India] 
  38. Redmi Note 11  
  39. Mi 11T Pro 
  40. Redmi 10 
  41. Redmi K40 
  42. Redmi Note 11E [China]
  43. POCO M4 5G 
  44. Redmi 10 Power [India] 
  45. Mi 11 Lite 5G NE 
  46. Redmi K40S 
  47. Redmi K50
  48. POCO M4 Pro 4G 
  49. POCO F3 GT 
  50. Redmi Note 11 NFC
  51. Mi 11 Pro 
  52. Mi 12X 
  53. Redmi 10 [India]  
  54. Mi 11T 
  55. Redmi Note 8 (2021) 
  56. Mi 10T 
  57. Redmi Note 9 Pro 5G [China] 
  58. Mi 10S 
  59. Mi 11i 
  60. Redmi Note 10 Pro 
  61. Redmi Note 11 Pro 4G
  62. Mi Mix 4 
  63. Redmi Note 11S  
  64. Redmi K30 4G  
  65. Redmi 10 Prime+ 5G [India] 
  66. Redmi Note 11E Pro [China] 
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#xiaomi #miui 13 #прошивки
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