Рассылка MIUI 13 продолжается. Ясно, что темпы даже близко не такие, как бы хотелось российским пользователям. Что любопытно, в Китае всё с точностью до наоборот, ведь там многие владельцы среднебюджетных аппаратов уже давно получили стабильные версии прошивок по воздуху. Кто-то доволен, поскольку одновременно с этим прилетели обновления безопасности, тогда как другие скорее разочарованы, поскольку стали тестерами для глобальных и региональных версий для всего мира. Стоит признать, что первые пользователи новых прошивок часто сталкиваются с ошибками, поскольку год от года подобные образы становятся больше, а функции в них всё сложнее.
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Поскольку официальных образов для российских пользователей вышло мало, многие владельцы смартфонов Xiaomi пишут, что уже устали ждать. И это справедливо, ведь китайцы обещали выпустить прошивку для большинства флагманов 2021 года в первом квартале текущего года. Как вы сами понимаете, через несколько дней все сроки выйдут, а MIUI 13 как не было, так и нет. Если вы уже устали ждать, то мы предлагаем вам скачать официальный образ для вашего аппарата. Все представленные ниже прошивки выпущены в последней неделе марта, поэтому новее уже ничего может и не быть. Образы включают финальные обновления безопасности и являются стабильными.
В данном списке отсутствуют планшеты, а количество указанных телефонов равняется 66 единицам. Если ваш смартфон находится в перечне, и вы не хотите экспериментировать, то просто подождите. На каждый аппарат прошивка прилетит по воздуху. Случится это уже не в марте, но здесь выбор за вами. Переходите на сайт XDA Developers, где есть ссылки на все указанные устройства. Обязательно читайте инструкции, поскольку не соблюдая строгую очерёдность действий вы рискуете превратить свой новенький смартфон в кирпич. Ну а сегодня профессиональный ремонт и восстановление обойдутся вам в копеечку, не говоря уже о необходимости замены, ведь пока с гаджетами всё не очень хорошо.
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30S
- Redmi 10C [Global]
- Mi Note 10 Lite
- Mi 11
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 10
- Mi 10T Lite [Global]
- Mi 12 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Ultra
- POCO X4 Pro 5G [Global]
- Mi 11X Pro
- Redmi K40 Pro+
- Mi 10 Pro
- Xiaomi CIVI
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Mi 12
- Redmi 10 5G [Global]
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi K40 Pro
- POCO F4 GT
- POCO X3 GT
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G [Global]
- Redmi K50 Pro
- POCO X2
- POCO X3 Pro
- Mi 10
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 4G
- POCO F3
- Redmi K50G
- POCO F2 Pro
- Mi 10i [India]
- Redmi Note 11
- Mi 11T Pro
- Redmi 10
- Redmi K40
- Redmi Note 11E [China]
- POCO M4 5G
- Redmi 10 Power [India]
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi K40S
- Redmi K50
- POCO M4 Pro 4G
- POCO F3 GT
- Redmi Note 11 NFC
- Mi 11 Pro
- Mi 12X
- Redmi 10 [India]
- Mi 11T
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 10T
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Mi 10S
- Mi 11i
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Mi Mix 4
- Redmi Note 11S
- Redmi K30 4G
- Redmi 10 Prime+ 5G [India]
- Redmi Note 11E Pro [China]