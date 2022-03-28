Скачать прошивку можно для каждого аппарата, а устанавливать её или нет, вы решаете самостоятельно

Рассылка MIUI 13 продолжается. Ясно, что темпы даже близко не такие, как бы хотелось российским пользователям. Что любопытно, в Китае всё с точностью до наоборот, ведь там многие владельцы среднебюджетных аппаратов уже давно получили стабильные версии прошивок по воздуху. Кто-то доволен, поскольку одновременно с этим прилетели обновления безопасности, тогда как другие скорее разочарованы, поскольку стали тестерами для глобальных и региональных версий для всего мира. Стоит признать, что первые пользователи новых прошивок часто сталкиваются с ошибками, поскольку год от года подобные образы становятся больше, а функции в них всё сложнее.

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Поскольку официальных образов для российских пользователей вышло мало, многие владельцы смартфонов Xiaomi пишут, что уже устали ждать. И это справедливо, ведь китайцы обещали выпустить прошивку для большинства флагманов 2021 года в первом квартале текущего года. Как вы сами понимаете, через несколько дней все сроки выйдут, а MIUI 13 как не было, так и нет. Если вы уже устали ждать, то мы предлагаем вам скачать официальный образ для вашего аппарата. Все представленные ниже прошивки выпущены в последней неделе марта, поэтому новее уже ничего может и не быть. Образы включают финальные обновления безопасности и являются стабильными.

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В данном списке отсутствуют планшеты, а количество указанных телефонов равняется 66 единицам. Если ваш смартфон находится в перечне, и вы не хотите экспериментировать, то просто подождите. На каждый аппарат прошивка прилетит по воздуху. Случится это уже не в марте, но здесь выбор за вами. Переходите на сайт XDA Developers, где есть ссылки на все указанные устройства. Обязательно читайте инструкции, поскольку не соблюдая строгую очерёдность действий вы рискуете превратить свой новенький смартфон в кирпич. Ну а сегодня профессиональный ремонт и восстановление обойдутся вам в копеечку, не говоря уже о необходимости замены, ведь пока с гаджетами всё не очень хорошо.

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