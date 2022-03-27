Байден планирует собрать 360 миллиардов долларов налогов с самых богатых людей США

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Было бы наивным утверждать, что Россия легко переживёт новые санкции. Ясно, что большая часть населения будет жить хуже, поэтому строить иллюзий на этот счёт незачем. При этом многие пытаются бравировать, что в Европе и США будет туго. Это очевидные факты, ведь ЕС ждёт продовольственный, социальный и экономический кризис. Будут закрыты сотни предприятий, а европейцам ещё долго придётся тянуть на себе миллионы беженцев. В США эффект будет не таким сильным, но он будет, а президент уже пытается найти средства для того, чтобы залатать образовавшиеся дыры. Так, уже вскоре в Америке появится налог для богатых. Он предполагает ставку в 20% и касается небольшого круга лиц, имеющих прирост капитала больше 100 миллионов долларов в год.

Поскольку таковых в США насчитали всего 700 домохозяйств, то уже вскоре все они попадут на карандаш к налоговой. Состоятельных американцев ждёт тщательная проверка, в рамках которой специалисты изучат каждый заработанный и потраченный цент. Предполагается, что платить новый налог придётся уже с 2023 года, а ожидаемая прибыль от поступлений оказалась весьма солидной. Журналисты Bloomberg уверяют, что Байден хочет получить таким образом около 360 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

Ясно, что так просто продавить такой налог не выйдет, ведь предстоят обширные дебаты. Уже сегодня отдельные политики выступили против подобного беспредела. Это так называемые лоббисты, годами находящиеся на зарплате богатых и знаменитых. В поддержку закона приводятся простые факты, свидетельствующие о том, что миллиардеры слишком хорошо живут и платят налогов меньше, чем обычные граждане. Так, с 2010 по 2018 годы налоговая ставка для 400 наиболее богатых граждан США (а таковых 400 семей) составила 8.2%. Всего за эти годы миллиардеры заработали 1.8 триллиона долларов. Если бы ставка была на 10% выше, то бюджет получил бы гигантскую сумму. Одновременно с этим утверждается, что текущее предложение является компромиссным, поскольку ранее налоговая хотела брать 23.8% годовых с американцев, чьё состояние больше 1 миллиарда и доходы в год свыше 100 миллионов долларов.

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Скорее всего, новый налог будет введён, но долларовые миллиардеры сопротивляются. Например, категорически против Дональд Трамп и Илон Маск. Вот скажите, зачем кому-то 150 миллиардов долларов? Что этот человек вообще планирует сделать с такой суммой? Не отвечайте, это был риторический вопрос.