За 2021 год было создано множество новых криптовалют. Что любопытно, некоторые из них даже умудрились стать популярными и ценными. Нельзя не признать, что энтузиасты продолжают создавать уникальные токены, которые приносят новые технологии и расширяют мир криптовалют, но часто речь идёт об обычных форках. Они полностью копируют чужой код и с точки зрения экспертов являются мусорными. Ещё одной особенностью подобных токенов является желание их создателей быстро разбогатеть. В результате майнить такие криптовалюты нельзя, а так называемые разработчики забирают большую часть монет себе. К счастью, подобные токены обречены на провал, но бывают и исключения. А вообще на заре эры криптовалют многие известные персоны грешили такими проделками.
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В качестве примера возьмём всеми любимого Виталика Бутерина. Вы знали о том, что первый блок в сети был получен 20 июня 2015 года и включал 72 009 995 монет? Очевидно, что нет. Так вот, на тот момент это были виртуальные фантики, которые разделили между 8903 адресами, но основная часть доставалась крупным инвесторам. Если вы не понимаете, много это или мало, то вот вам несколько цифр: за почти 7 лет с момента начала майнига было получено 120 128 429 монет (включая первый блок) с общей капитализацией в 378 миллиардов долларов. Получается, что добряк по имени Виталик отдал паре десятков инвесторов колоссальные деньги. Может показаться, что не всё так плохо, ведь за эти годы многие должны были избавиться от своих монет. Как бы не так, на 10 самых крупных кошельках хранятся 23.7% всех выпущенных монет Эфира, а значит Киты не только не слили свои деньги, но и купили ещё.
Только за прошедшую неделю неизвестные держатели выкупили с бирж Эфира на 1.4 миллиарда долларов, что отлично коррелирует с показателями по Биткоину. Там происходят аналогичные процессы, когда крупная рыба пытается создать дефицит на биржах с целью роста ажиотажного спроса среди обычных людей. Это всегда приводит к подорожанию криптовалюты в краткосрочной перспективе. Кстати, эксперты уверены, что Эфир и дальше будет дорожать. Они указывают на кривую скользящую экспоненту, которая просто не может ошибаться. Оставим эти заявления аналитикам, а сами посмотрим на таблицу ниже.
Как видите, Биткоин намного более открытая криптовалюта, чем Эфир. Здесь на кошельках 10 Китов лежат всего 5.59% от полной эмиссии, тогда как даже 100 держателей имеют не больше 14.1%. Это не значит, что у Эфира нет будущего, ведь за прошедшие годы он проник всюду, а на его блокчейне работают сотни популярных проектов. Как вы понимаете, не всегда в этом деле важна честность, а иногда нужно просто не рассказывать фанатам о том, что ты забрал себе 60% от всех монет, которые когда-либо будут сгенерированы. Это сделает ваш кошелёк более плотным, а фанаты будут с радостью расставаться с реальными деньгами, занося вам миллиарды долларов.