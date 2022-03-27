Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Киты продолжают скупать Эфир, а на счетах у нескольких держателей сосредоточены 23.7% всех монет
А вы знали о том, что 60% от всей возможной эмиссии в Эфире было роздано в первые дни после создания криптовалюты Виталиком Бутериным?
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

За 2021 год было создано множество новых криптовалют. Что любопытно, некоторые из них даже умудрились стать популярными и ценными. Нельзя не признать, что энтузиасты продолжают создавать уникальные токены, которые приносят новые технологии и расширяют мир криптовалют, но часто речь идёт об обычных форках. Они полностью копируют чужой код и с точки зрения экспертов являются мусорными. Ещё одной особенностью подобных токенов является желание их создателей быстро разбогатеть. В результате майнить такие криптовалюты нельзя, а так называемые разработчики забирают большую часть монет себе. К счастью, подобные токены обречены на провал, но бывают и исключения. А вообще на заре эры криптовалют многие известные персоны грешили такими проделками.

реклама

В качестве примера возьмём всеми любимого Виталика Бутерина. Вы знали о том, что первый блок в сети был получен 20 июня 2015 года и включал 72 009 995 монет? Очевидно, что нет. Так вот, на тот момент это были виртуальные фантики, которые разделили между 8903 адресами, но основная часть доставалась крупным инвесторам. Если вы не понимаете, много это или мало, то вот вам несколько цифр: за почти 7 лет с момента начала майнига было получено 120 128 429 монет (включая первый блок) с общей капитализацией в 378 миллиардов долларов. Получается, что добряк по имени Виталик отдал паре десятков инвесторов колоссальные деньги. Может показаться, что не всё так плохо, ведь за эти годы многие должны были избавиться от своих монет. Как бы не так, на 10 самых крупных кошельках хранятся 23.7% всех выпущенных монет Эфира, а значит Киты не только не слили свои деньги, но и купили ещё.

Только за прошедшую неделю неизвестные держатели выкупили с бирж Эфира на 1.4 миллиарда долларов, что отлично коррелирует с показателями по Биткоину. Там происходят аналогичные процессы, когда крупная рыба пытается создать дефицит на биржах с целью роста ажиотажного спроса среди обычных людей. Это всегда приводит к подорожанию криптовалюты в краткосрочной перспективе. Кстати, эксперты уверены, что Эфир и дальше будет дорожать. Они указывают на кривую скользящую экспоненту, которая просто не может ошибаться. Оставим эти заявления аналитикам, а сами посмотрим на таблицу ниже.

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Как видите, Биткоин намного более открытая криптовалюта, чем Эфир. Здесь на кошельках 10 Китов лежат всего 5.59% от полной эмиссии, тогда как даже 100 держателей имеют не больше 14.1%. Это не значит, что у Эфира нет будущего, ведь за прошедшие годы он проник всюду, а на его блокчейне работают сотни популярных проектов. Как вы понимаете, не всегда в этом деле важна честность, а иногда нужно просто не рассказывать фанатам о том, что ты забрал себе 60% от всех монет, которые когда-либо будут сгенерированы. Это сделает ваш кошелёк более плотным, а фанаты будут с радостью расставаться с реальными деньгами, занося вам миллиарды долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
100
США предложили Европе купить у них газ с большой наценкой, вместо более дешёвого из РФ
64
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
105
Полупроводниковые гиганты признали проблему нехватки неона, но не знают где брать дефицитный газ
93
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
40
Геймер купил новый ПК за 400 000р с GeForce RTX 3080, который не тянет игры – реальная история от DG
39
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti со скидкой 200 000 р
15
NASA планирует запустить две ракеты в область северного сияния
1
Несмотря на укрепление рубля цены на некоторые игры в российской рознице всё равно продолжили рост
45
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
11
Российские смартфоны BQ переводят на Harmony OS
21
В конце апреля в Diablo II Resurrected начнётся первый рейтинговый сезон
+
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
48
Яндекс.маркет, Ozon и Wildberries попросили правительство РФ о помощи – чего хотят маркетплейсы
18
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
32
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
15
Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
8
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
187
Похоже, Blizzard готовит к выпуску для World of Warcraft Classic дополнение Wrath of the Lich King
6
Появилось изображение версии GeForce RTX 3090 Ti от MSI весом более 2 кг
19

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
18
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
13
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
1
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

sanchez521
12:47
Ссылка на рт как источник фактов, ты в своём уме?
Новая ракета Хвасон-17 из КНДР пролетела более 1100 км за 71 минуту по баллистической траектории
Alagar81
12:43
Ну как бы это очевидно что транспортировать системник нужно без тяжелой видеокарты. Сам недавно собирался переезжать в другой город (с последними событиями хз когда теперь), и естественно мне придется...
Геймер купил новый ПК за 400 000р с GeForce RTX 3080, который не тянет игры – реальная история от DG
nubanoid
12:34
лучше тогда скорость меньше чем лишний шум. мне лично и скоростей обычных сата хватает
В Phison считают, что с SSD нового поколения придётся задуматься об активном охлаждении
DENI 20
12:33
"как можно не заметить заломанные ноги сокета?" Видимо потому, что это АМ4.
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
Дмитрий Колос
12:33
В электронике потребление считай равно тепловыделению, тк 99% мощности рассеивается в тепло
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
alexmaj467
12:32
Да я образно написал. Суть в том что 90% всяких ЧПУ прекрасно работает на 478 ну максимум на 1155 сокете, ну не нужно там чего-то сверх естественного. А супер компьютеры для вычислений и разработки на...
Полупроводниковые гиганты признали проблему нехватки неона, но не знают где брать дефицитный газ
Захар Славкин
12:30
"накачивала Украину оружием, поддерживая националистов" Дальше можно не читать.
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
Walsh code
12:26
Даже ссср проиграл микроэлектронную гонку американским фирмам. О чем вообще речь ?
Полупроводниковые гиганты признали проблему нехватки неона, но не знают где брать дефицитный газ
Виталий Shokerxxx
12:23
да без бе пусть 8горит все ).. https://lemzspb.ru/dopustimyy-tok-dlya-kvartiry/
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Виталий Shokerxxx
12:23
ага а потом пожар почитай снипы и спроси у профи..
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем