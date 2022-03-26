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Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
А в это время Киты продолжают скупать Биткоины на миллионы долларов создавая искусственные дефицит
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Если вы всё ещё сомневаетесь, что Биткоин – это финансовый пузырь, то вы крайне наивный и доверчивый человек. Важно понимать, что любой пузырь рано или поздно лопнет, а его прочность зависит от множества факторов, в том числе и от количества тех, кто несмотря на очевидные факты продолжает вкладывать туда свои деньги. Вообще Биткоин очень сильно напоминает доллар США и американскую экономику в целом. Все вокруг прекрасно понимают, что янки уже никогда не смогут вернуть 20 триллионов государственного долга. Если бы правительство США преследовало цель расплатиться по кредитам, то сделало бы это давно, но низкие процентные ставки позволяют манипулировать экономическими показателями, ведь благодаря непрекращающемуся потоку инвесторов, деньги всегда есть. Примерно такая же ситуация и с Биткоинами. Неважно, дорожает он или дешевеет, ведь всегда находятся те, кто хочет купить себе немного цифрового золота. При этом каждый надеется, что успеет избавиться от своих монет раньше других.

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Эксперты полагают, что всё это не значит, что Биткоин не будет дорожать, ведь крупные держатели разгоняют криптовалюту, умело манипулируя обычными пользователями. Например, большую часть января Киты скупали монетки с целью создать дефицит. Точно такая же стратегия была предпринята и во второй половине марта, ну а результат вы видите на графике ниже. Нельзя сказать, чтобы действия крупной рыбы не привели к позитивным результатам, вот только в последнее время на руках у майнеров и многих других скопилось слишком много монет. Как сообщается, на этот раз Биткоин не смог выйти за пределы 45 000 долларов только потому, что многие держатели начали скидывать немалые суммы, пытаясь зафиксировать прибыль и отыграть сделанные ранее инвестиции.

Процесс двусторонний, а значит ещё ничего не решено. В пример приводятся действия неизвестного Кита, который за несколько предыдущих дней купил 3000 монет. Благодаря этому на его кошельке теперь лежат 24 954 ВТС на сумму больше 1.1 миллиарда долларов. Можно сколько угодно фантазировать на тему того, что крупные держатели знают намного больше, чем обычные пользователи, но и они не защищены от криптозимы.

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Обратите внимание на график выше. Как видите, Эфир поднялся выше месячных максимумов, при этом его влияние на рынке усилилось. В качестве одной из причин называется ожидаемый переход на Proof of stake (PoS). Поскольку сами майнеры решают в этом деле мало, а большая часть монет принадлежит Китам, то именно они выиграют от отказа от добычи традиционным способом. Эксперты уже давно говорят, что снижения зависимости от сообщества фермеров позволит разработчикам быстрее внедрять те или иные инициативы. Ну а мы посмотрим, действительно ли это так, или без майнеров Эфир уже никогда не будет прежним.

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#криптовалюта #биткоины
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