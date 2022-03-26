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Zelot За пост начислено вознаграждение
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti со скидкой 200 000 р
Больше всего подешевели флагманы, но немалые скидки заметны в среднебюджетном сегменте
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Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS

Когда неделю назад видеокарты начали дешеветь, мы вас предупреждали не спешить с покупкой. Да, NVIDIA и AMD официально ушли с российского рынка, а большинство партнёров твёрдо заявили о простановке своей деятельности. Кого это волнует, ведь всё это выпускается в Китае, а значит поставки не прекратятся. Но есть и некоторые сложности, ведь пока неясно, кто и каким образом возьмёт на себя гарантийные обязательства. Но для тех, кто страдал без видеокарты последние полтора года, это не самая большая проблема. Так вот, сегодня 26 марта мы можем сказать, что цены на видеокарты в российских магазинах уже вернулись к тем, что мы наблюдали на начало февраля, но и это ещё не конец. Скорее всего, следующую неделю мы будем наблюдать незначительную коррекцию, а решающим станет начало апреля, когда мы увидим, сможет ли Россия заставить европейцев покупать газ за рубли. Отмети, что сегодня там решили образовать газовый картель, когда в ЕС будет единый рынок с одной ценой для всех, но это уже тема для другого материала.

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Как вы понимаете, сегодня прекрасный шанс затариться видеокартой. Цены всё ещё космические, но они падают, а скидки впечатляют. Начнём с GeForce RTX 3080 Ti, которая за прошедшую неделю скинула 200 000 рублей. Это настоящий рекорд, а владелец данной видеокарты сможет ни в чём себе не отказывать несколько лет. Ультимативная производительность гарантирована, а значит тем, у кого есть 222 тысячи рублей, мы рекомендуем не терзаться лишними сомнениями. Немало сэкономить можно на покупке Radeon RX 6900 XТ. Здесь вас ждёт небольшой компромисс. Дело в том, что этот графический чип не уступает более дорогому GeForce RTX 3080 Ti по чистой производительности, а вот в трассировке лучей пасёт задних. Скидка составила 209 тысяч, но видеокарты производства AMD энтузиасты не очень любят. Майнить на них невыгодно, а показать друзьям-мажорам стыдно.

Ещё дешевле GeForce RTX 3080. До рекордов февраля осталось совсем немного, а итоговая цена в 165 тысяч выглядит куда интереснее, чем 222 тысячи на более дорогую GeForce RTX 3080 Ti. Учтите, что разница между ними в реальных играх не такая большая, поэтому нужно выбирать исходя из своих возможностей и потребностей.

А вот GeForce RTX 3070 Ti за 138 тысяч уже ощутимо уступает старшим графическим чипам. Здесь не всё так плохо, хотя это субъективное ощущение. Мы рекомендуем вам либо доплатить до GeForce RTX 3080, либо взять Radeon RX 6700 XТ. Видеокарта производства AMD прекрасно справляется со своими задачами, но стоит намного дешевле.

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Radeon RX 6600 XT продолжает радовать потенциальных покупателей. На этот раз цена на неё опустилась до 82 тысяч рублей. А ведь ещё неделю назад она стоила 134 тысячи рублей. Пожалуй, это лучшее предложение на сегодня в магазине Ситилинк. Почти вернулась к февральским минимумам и GeForce GTX 1660 Ti. Напомним, 4 недели назад она стоила 49 000 рублей, поэтому текущие 60 тысяч уже не кажутся такими нереалистичными. Ну и для любителей бюджетных решений есть Radeon RX 6500 XT. Увы, это не самое лучшее предложение, но уж точно одно из самых недорогих. Стоит несколько раз подумать, прежде чем от него отказываться.

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#geforce rtx 3080 ti
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