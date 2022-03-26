Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Потребление всей этой криптодачи равняется 500 кВт*ч
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

В последнее время мы часто слышим о том, что майнинг на видеокартах стал невыгоден. Якобы, низкий курс Эфира сводит на нет все усилия, а покупать новое железо просто глупо. Вполне возможно, что в этом есть здравое зерно, вот только всё это применительно к тем, кто владеет небольшой фермой, тогда как солидные шахтёры могут себе позволить делать всё, что им вздумается. Если не верите, то сегодня майнер и по совместительству блогер Serega Soleniy приглашает нас на виртуальный тур по ферме одного их своих постоянных зрителей. Если у вас есть 20 минут, то просто смотрите ролик ниже, ну а мы за 3 минуты обсудим основные моменты.

реклама

Предысторию создания фермы мы не знаем, но ясно одно: парень подошёл к инвестированию с полной ответственностью. Прежде всего он провёл к себе на дачу выделенную линию на 500 кВт*ч с местной подстанции, расположенной на расстоянии 1 километр. Мы не будем даже пытаться считать стоимость двух проводов, поскольку вместе с работой и разрешительными документами сумма может оказаться с неприличным количеством нулей после единицы. Внутри всё завязано на большом электрическом считке с разводкой по нескольким направлениям, где основную часть потребляет ферма.

Начнём с цифр: внутри трудится 43 полноценных рига, состоящих из 340 видеокарт. Основу составляют модели GeForce RTX 3000-й серии, хотя есть несколько моделей предыдущего поколения, а также флагманы AMD. Общий хешрейт равен 20 GH/s, ну а часть видеокарт майнит не только Эфир, но и одновременно Toncoin. Это позволяет снизить зависимость от одной криптовалюты, ну а в добавок есть ещё и несколько ASIC-майнеров для добычи Биткоинов. Шум внутри стоит невообразимый, при этом владелец ещё и разместил комнату отдыха вблизи гудящих ферм. Сам он уверяет, что здесь не только играет на приставке, но и собирает риги, обслуживает видеокарты и контролирует процесс майнинга. Кстати, там же лежит автомат. Неясно, рабочий он или нет, но фермер признаётся, что это для защиты имущества от нежеланных гостей.

Возвращаясь к инвестициям: парень планировал добывать Chia Coin, поэтому накупил под сотню жёстких дисков на 18 Тб. Всё это лежит в коробочках и ждёт своего часа. Серверные шкафы уже приобретены, поэтому после решения насущных проблем (скоро лето) он хочет вплотную заняться копанием полумёртвой криптовалюты. По словам самого майнера, он заработал в 3.5 раза больше, чем вложил, поэтому может себе позволить покупать новое железо. На полках лежат не распакованные процессоры, материнские платы и другие комплектующие, которые ждут своего часа, поскольку нужно постоянно увеличивать хешрейт.

Неплохо продумана система отвода тепла. Кстати, это именно она жутко гудит, хотя благодаря этому в доме никогда не бывает холодно. Во дворе расположен бассейн, температура которого круглый год составляет 30 градусов. Для этого за домом установлен тепловой насос, собирающий горячий воздух с фермы и направляющий его по трубам к воде. Если оценить размеры двора и помещения, то можно не сомневаться, что майнер планирует расширяться. Серёга Солёный посчитал общую прибыль криптодачи и пришёл к выводу, что она даёт около 3 000 000 рублей в месяц. Поскольку энергопотребление считалось в целом по дому, то в реальности затраты на саму ферму меньше, но владелец оборудования предпочитает не мелочиться, включая и бойлер и другие приборы в общую смету.

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#эфир #майн
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Ethereum Classic подорожал на 55% и может стать заменой Эфиру после перехода на Proof-of-Stake (PoS)
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
Доходы российских майнеров ощутимо выросли после падения курса рубля и роста подорожания Эфира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
138
ASML сократила зависимость от поставок украинского неона до 20% от прежнего уровня
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
7
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
5
NASA планирует провести акустические испытания экспериментального сверхзвукового самолета X-59
3
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
79
111 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильные MIUI 12.5 и MIUI 12 от 24 марта 2022 года
2
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
7
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
443
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
15
Far Cry 6 стала временно бесплатной
22
AMD назвала поддерживаемые FSR 2.0 видеокарты и оценила затраты времени на интеграцию в игры
5
Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, а сам S.T.A.L.K.E.R. 2 в России не выйдет
35
Учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека
5
Начались продажи ноутбуков Redmi Book Pro 15 2022 года по цене от 832 долларов США
5
Настольные 16-ядерные процессоры AMD Ryzen 7000X могут получить TDP до 170 Вт
6
Рост цен на аккумуляторы вынудит некоторых производителей электромобилей покинуть рынок
3
Toshiba не смогла договориться с акционерами о дальнейшем пути стратегического развития
+
Роскомнадзор заблокировал доступ к официальному сайту украинской студии GSC Game World
36
Очки смешанной реальности от Microsoft разочаровали военных США
5

Популярные статьи

Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
69
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
15
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
14
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
6
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
7

Сейчас обсуждают

Asmodeus
03:18
Он не работает по пехоте.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Asmodeus
03:15
Да, пора денационализировать.
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
erica glover
03:14
Хотя я не встречался с ДР. OBOITE, но я слышал и видел его чудесные дела в жизни людей. Когда я связался с ним, он, не теряя времени, начал свою чудесную работу в моей жизни, и я счастлив и рад сказат...
В Турции полиция задержала двух молодых филантропов, похитивших из банка более $1 млрд
ахахах
03:08
а печеньки у нуланд ещё и с наркотой были,так что аж скакали с них на майдане
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Tac Toc
03:07
Украина, которая долгое время пренебрегала историей Холокоста на своей территории, изменилась за последние 10-15 лет. Бабий Яр, место холокоста пулями, ежегодно посещает каждый украинский президент. П...
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Tac Toc
03:07
А как же наши собственные правоохранительные органы, которые с удовольствием голосуют за крайне правых? Более того, не исключено, что я сейчас подаю идею Кремлю. В будущем выступлении Путин сможет ска...
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Tac Toc
03:06
В 2016-2017 годах я брал интервью у нескольких бойцов «Правого сектора». Очень децентрализованный батальон, где каждая группа живет немного своей жизнью. Какой-то особой идеологии я не обнаружил; люди...
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Tac Toc
03:05
Логика капли яда возвращается то в российский нарратив, то в наш, с 2014 года. Российские СМИ проталкивают мысль об ультранационалистической революции Майдана, приводя в доказательство присутствующие ...
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Tac Toc
03:04
Российский дискурс об «украинских неонацистах» развивается с 2014 года. Даже Борис Цирульник присоединился вчера в эфире France Inter (Radio Francaise), говоря об украинцах: «Однако во время войны они...
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Razorvashka
03:04
Скоро будет 3060 Ti по 35k гривен.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti со скидкой 200 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем