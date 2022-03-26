Потребление всей этой криптодачи равняется 500 кВт*ч

В последнее время мы часто слышим о том, что майнинг на видеокартах стал невыгоден. Якобы, низкий курс Эфира сводит на нет все усилия, а покупать новое железо просто глупо. Вполне возможно, что в этом есть здравое зерно, вот только всё это применительно к тем, кто владеет небольшой фермой, тогда как солидные шахтёры могут себе позволить делать всё, что им вздумается. Если не верите, то сегодня майнер и по совместительству блогер Serega Soleniy приглашает нас на виртуальный тур по ферме одного их своих постоянных зрителей. Если у вас есть 20 минут, то просто смотрите ролик ниже, ну а мы за 3 минуты обсудим основные моменты.

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Предысторию создания фермы мы не знаем, но ясно одно: парень подошёл к инвестированию с полной ответственностью. Прежде всего он провёл к себе на дачу выделенную линию на 500 кВт*ч с местной подстанции, расположенной на расстоянии 1 километр. Мы не будем даже пытаться считать стоимость двух проводов, поскольку вместе с работой и разрешительными документами сумма может оказаться с неприличным количеством нулей после единицы. Внутри всё завязано на большом электрическом считке с разводкой по нескольким направлениям, где основную часть потребляет ферма.

Начнём с цифр: внутри трудится 43 полноценных рига, состоящих из 340 видеокарт. Основу составляют модели GeForce RTX 3000-й серии, хотя есть несколько моделей предыдущего поколения, а также флагманы AMD. Общий хешрейт равен 20 GH/s, ну а часть видеокарт майнит не только Эфир, но и одновременно Toncoin. Это позволяет снизить зависимость от одной криптовалюты, ну а в добавок есть ещё и несколько ASIC-майнеров для добычи Биткоинов. Шум внутри стоит невообразимый, при этом владелец ещё и разместил комнату отдыха вблизи гудящих ферм. Сам он уверяет, что здесь не только играет на приставке, но и собирает риги, обслуживает видеокарты и контролирует процесс майнинга. Кстати, там же лежит автомат. Неясно, рабочий он или нет, но фермер признаётся, что это для защиты имущества от нежеланных гостей.

Возвращаясь к инвестициям: парень планировал добывать Chia Coin, поэтому накупил под сотню жёстких дисков на 18 Тб. Всё это лежит в коробочках и ждёт своего часа. Серверные шкафы уже приобретены, поэтому после решения насущных проблем (скоро лето) он хочет вплотную заняться копанием полумёртвой криптовалюты. По словам самого майнера, он заработал в 3.5 раза больше, чем вложил, поэтому может себе позволить покупать новое железо. На полках лежат не распакованные процессоры, материнские платы и другие комплектующие, которые ждут своего часа, поскольку нужно постоянно увеличивать хешрейт.

Неплохо продумана система отвода тепла. Кстати, это именно она жутко гудит, хотя благодаря этому в доме никогда не бывает холодно. Во дворе расположен бассейн, температура которого круглый год составляет 30 градусов. Для этого за домом установлен тепловой насос, собирающий горячий воздух с фермы и направляющий его по трубам к воде. Если оценить размеры двора и помещения, то можно не сомневаться, что майнер планирует расширяться. Серёга Солёный посчитал общую прибыль криптодачи и пришёл к выводу, что она даёт около 3 000 000 рублей в месяц. Поскольку энергопотребление считалось в целом по дому, то в реальности затраты на саму ферму меньше, но владелец оборудования предпочитает не мелочиться, включая и бойлер и другие приборы в общую смету.

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