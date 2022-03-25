Скоростной суперфлагман будет выпущен в лимитированной версии

Так какой процессор быстрее: Ryzen 9 5950Х или Core i9-12900K? Мы предлагаем на этот вопрос простой и вполне логичный ответ: всё зависит от дополнительных условий. Так, если вы потрудитесь купить хорошую материнскую плату, эффективную систему охлаждения и скоростную память стандарта DDR5, то Core i9-12900K окажется быстрее не только в синтетике, но и во всех играх. Вот только так происходит не всегда, ведь подобный комплект стоит крайне дорого, а значит не исключены компромиссы. В случае, если вы не станете гнаться за разгоном и ограничитесь памятью стандарта DDR4-3600, то Ryzen 9 5950Х явно окажется быстрее. При этом сам Ryzen 9 5950Х тоже важно хорошо охладить, а оперативную память и вовсе советуем брать DDR4-4000 и выше. Кстати, такой комплект будет даже дешевле аналогичного от Intel. Так вот, если дело не в деньгах, а в чистой производительности, то стоит присмотреться к суперскоростному Core i9-12900KS.

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Это разогнанный вариант текущего флагмана, получивший 16 ядер, из которых 8 энергоэффективных будут работать на тактовой частоте 4 ГГц, а одно из восьми быстрых сможет разгоняться до 5.5 ГГц. Все 8 быстрых ядер в режиме буста будут разгоняться до 5.2 ГГц. Пока можно только догадываться, насколько Core i9-12900KS окажется быстрее уже находящегося в продаже флагмана, а вот его цена уже известна. Так, суперфлагман засветился на Newegg, где его выставили за 799 долларов. Напомним, что это на 210 вечнозелёных больше, чем стоит Core i9-12900K, а значит у Intel очередной рекорд, ведь ещё никогда процессоры этой компании не оценивались так дорого.

Предполагается, что продажи могут начаться в ближайшие дни, а запас будет сильно ограничен. Это объясняется тем, что Core i9-12900KS представляет собой уже разогнанную с завода версию флагманского чипа. При этом разгон находится на экстремальном для большинства процессоров уровне. В таком случае нет никаких сомнений, что перед нами тщательно отобранные камни, которые прошли ряд тестов и отличаются от массового продукта только тем, что способны стабильно работать на повышенных частотах. Ясно, что для этого пришлось пожертвовать энергопотреблением. Благодаря появлению процессора на торговой площадке стали известны его технические характеристики. Сообщается, что так называемый Maximum Turbo Power/PL2 (сокращённо – MTP) зафиксирован на отметке 241 Вт.

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Всё это значит, что покупателям новинки стоит в первую очередь задуматься об эффективной системе охлаждения. Лучше использовать флагманские решения, поскольку большинство дорогостоящих кулеров не предназначено для экстремального Core i9-12900KS и может не справиться с задачей охлаждения.