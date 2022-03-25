В последнее время Xiaomi сосредотачивает всё больше усилий на выпуске новой прошивки MIUI 13. Стабильные образы выходят пачками, но рассылка не носит массового характера. Это означает, что идут финальные тесты, перед там как большая часть пользователей сможет получить новую прошивку по воздуху. Китай традиционно в лучшем положении, поскольку изначально образы первыми появляются именно там.
реклама
Всё это значит, что на выпуск обновлений безопасности и исправления тех или иных дыр в старых прошивках просто нет времени. Именно поэтому мы стали видеть большие сборники всё реже, а в будущем прошивки на базе MIUI 12.5 и вовсе исчезнут, уступив место более новым версиям. Сегодня у нас самая свежая сборка от 24 марта, которая появилась на серверах XDA Developers совсем недавно. Она предназначена для широкого круга пользователей и позволяет получить доступ к обширному перечню прошивок.
Если у вас не совсем новый аппарат, которому не светит MIUI 13, при этом на вашем телефоне есть какие-либо ошибки, то можно скачать чистый образ по ссылке. Там вы найдёте целый спектр прошивок. Обращайте внимание на те, что подходят вам. Например, если у вас стоит глобалка, то ищите именно такую прошивку. В случае, если вам «повезло» купить смартфон с китайской версией, то придётся сделать несколько перепрошивок, прежде чем у вас будет полноценная русская MIUI 12 или MIUI 12.5. А вообще все инструкции есть по той же ссылке. Дерзайте.
- POCO F3
- Mi 11T
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30 Pro
- Mi 11X Pro
- Redmi 8A
- POCO C3
- Mi 11X
- Redmi 8
- Mi Note 3
- Mi Note 10
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi 9T
- Mi 9
- Redmi Note 10
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 11
- POCO F1
- Mi 10 Youth Edition
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K30 4G
- Mi 10
- Mi 10i
- Mi 11 Ultra
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 11 [China]
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi 9T
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 8
- Note 5 Pro
- Mi Mix 2S
- Mi CC9
- Redmi 7A
- Redmi K30i 5G
- POCO X3 Pro
- Mi 11i
- Redmi 7
- Redmi 9C
- Mi Mix 3 5G
- POCO X3 GT
- POCO M2 Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi CIVI
- Mi 10T Lite [Global]
- Mi 10T
- Mi 9 Lite
- Mi CC9e
- Redmi Note 9S
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Mi Mix 4
- Redmi 9 Power
- Mi 8 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 8
- Redmi 9A
- Redmi K40 Pro
- Redmi S2
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- POCO M3
- Redmi Note 11 4G
- Redmi 10
- Mi Max 3
- POCO X3
- Mi 11i
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 9
- Redmi Y2
- Redmi 10X Pro
- Redmi 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 9C NFC
- Redmi Note 9 Pro
- Mi CC9 Pro
- POCO M2
- Mi 10S
- Redmi K20
- Mi 8 Lite
- Mi 8 Explorer Edition
- POCO X2
- Redmi Note 5
- Mi 9 SE
- Redmi Note 7
- Mi 11T Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi K30S
- Redmi 9 Prime
- POCO F3 GT
- Mi 8 SE
- Mi 6X
- Mi Mix 3
- Mi MIX Fold
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi 6 Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi 10X
- Mi Mix 2
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 11 Lite 5G