Один из самых больших сборников с сотнями прошивок для смартфонов Xiaomi последних четырёх лет

В последнее время Xiaomi сосредотачивает всё больше усилий на выпуске новой прошивки MIUI 13. Стабильные образы выходят пачками, но рассылка не носит массового характера. Это означает, что идут финальные тесты, перед там как большая часть пользователей сможет получить новую прошивку по воздуху. Китай традиционно в лучшем положении, поскольку изначально образы первыми появляются именно там.

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Всё это значит, что на выпуск обновлений безопасности и исправления тех или иных дыр в старых прошивках просто нет времени. Именно поэтому мы стали видеть большие сборники всё реже, а в будущем прошивки на базе MIUI 12.5 и вовсе исчезнут, уступив место более новым версиям. Сегодня у нас самая свежая сборка от 24 марта, которая появилась на серверах XDA Developers совсем недавно. Она предназначена для широкого круга пользователей и позволяет получить доступ к обширному перечню прошивок.

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Если у вас не совсем новый аппарат, которому не светит MIUI 13, при этом на вашем телефоне есть какие-либо ошибки, то можно скачать чистый образ по ссылке. Там вы найдёте целый спектр прошивок. Обращайте внимание на те, что подходят вам. Например, если у вас стоит глобалка, то ищите именно такую прошивку. В случае, если вам «повезло» купить смартфон с китайской версией, то придётся сделать несколько перепрошивок, прежде чем у вас будет полноценная русская MIUI 12 или MIUI 12.5. А вообще все инструкции есть по той же ссылке. Дерзайте.

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