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Англия намерена национализировать российскую дочку Газпрома компанию Gazprom Energy – Bloomberg
Судя по всему, это укладывается в принципы демократии и неприкосновенности частной собственности
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У каждого из нас есть особый, немного отличающийся взгляд на происходящее вокруг. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь людям свойственно смотреть на мир исходя из пережитого опыта. Именно поэтому некоторые противоречия во взглядах являются нормой, а вот отрицание очевидных вещей – это уже заблуждение. Например, есть такое понятие, как частная собственность, которая является неотъемлемой частью своего владельца до тех пор, пока суд не докажет, что эта частная собственность была получена преступным путём. И даже этого недостаточно, ведь не во всех случаях можно изъять виллу, квартиру или даже яхту. Только не на этот раз, ведь в 2022 году понятие частной собственности было уничтожено, что окончательно и бесповоротно подорвало доверие к западной демократии. Или нет?

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На этом фоне в РФ появился закон о национализации. Сравните, в России пока никто ни у кого ничего не забирал, но информационный шум поднялся такой, что создаётся ощущение, как будто российские чиновники уже добрались до Парижа. Повторяемся, что вы можете смотреть на это под любым углом, приводя аргументы в поддержку своих заблуждений, но вся логика демократии в строгом соблюдении законов, на которых зиждятся фундаментальные основы демократии. Если кому-то кажется, что коллективное топтание по демократии – это норма, то спешим вас расстроить. Так вот, ещё неясно, будут ли вообще в РФ проводиться национализация, а вот в Англии демократическое изъятие российской собственности уже на повестке дня.

Как сообщается, Великобритания намерена ввести государственное управление Gazprom Marketing & Trading Retail представляющей интересы дочки Газпрома – Gazprom Energy. Эта компания поставляет в страну 20% всего газа, но в реальности представляет собой намного более важную функцию. Оказывается, что она имеет прямые контракты с крупными системообразующими предприятиями (например, производство бумаги, удобрений или стали), где её доля составляет 2/3 потребляемого объёма. Журналисты Bloomberg уверяют, что решение уже принято, а сегодня главная проблема состоит не в юридической составляющей, а правительство Англии без колебаний переступило красную линию демократии.

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Главная проблема состоит в том, что национализация в данном случае – это дорогой процесс. Министерство финансов крайне взволновано, ведь всё это предприятие будет стоить налогоплательщикам 5.3 миллиарда долларов. Всё дело в том, что сегодня газ стоит очень дорого. Если просто национализировать Gazprom Energy, то клиенты вынуждены будут платить по текущим ценам. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы стоимость газа упадёт, но потребители в Англии окажутся в невыгодном положении. Заметьте, этическая сторона вопроса никого там не интересует, а вот дополнительных финансовых потерь никто не хочет. Ну а пока в правительстве Британии сидят и решают, как отжать российскую компанию без дополнительных затрат. Чем всё завершится, неясно. Представители Gazprom Energy заявили о том, что не осведомлены о приближающейся национализации и ссылаются на заключённые ранее контракты, согласно которым в настоящее время поставки газа осуществляются в полном объёме.

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#санкции #газ #gazprom energy
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