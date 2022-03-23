Итальянская компания никак не комментирует детали сделки

Прежде всего давайте разберёмся, что вообще собой представляет группа компаний Veon. Итак, это крупная структура, во владении которой находится российская компания «Вымпелком», больше известная жителям РФ под брендом «Билайн». Также в её активы входит украинский оператор «Киевстар». Мало того, ребята владеют огромным количеством телекоммуникационных компаний и операторов в нескольких странах. Например, в Киргизии, Пакистане, Грузии и многих других. Также они имеют обширные инвестиции и в других странах, включая Турцию. По факту она принадлежит российскому капиталу, поскольку создана основателем «Альфа-групп» и числится за некой инвестиционной компанией LetterOne. К слову, последняя имеет прямую долю в 47.8% голосующих акций, а также ещё 8.3%, которые числятся за голландской финансовой прокладкой Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Поскольку все вокруг понимают, что Veon – это российская компания, её стоимость рухнула в 3 раза за последний месяц.

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Так вот, в тот момент, когда Veon испытывает проблемы, подзаработать решила компания Exor. Это настоящий инвестиционный гигант, который заработал в 2021 году 136 миллиардов долларов (до уплаты налогов и стоимости продукции). При этом на 2022 год активы этой компании оцениваются в 32 миллиарда долларов. Как стало известно, несколько дней назад Exor приобрёл 5.1% всех акций Veon. При этом западным инвесторам удалось отхватить крайне ценный актив по дешёвке, ведь ещё недавно эти 5.1% стоили 151 миллион долларов, тогда как на момент сделки всего 53 миллиона.

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь Exor Capital была создана Джованни Аньелли в далёком 1927 году. Этот же итальянский предприниматель является одним из основателей и владельцев крупнейшего европейского концерна Fiat. В собственности Exor множество ценных активов, среди которых итальянский футбольный клуб «Ювентус», но в данном случае речь о том, что именно этим ребятам принадлежит Ferrari. Эксперты отмечают, что Exor стала вторым по размеру держателем акций Veon.

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Напомним, 33% всех абонентов Veon находится в России и Украине. Зависимость от этих рынков огромна, поскольку только одна Украина приносит 13% выручки, тогда как Россия – почти 50%. Неудивительно, что агентство Fitch обвалило акции компании, присвоив ей мусорный кредитный рейтинг. А вообще у Veon достаточно проблем, поскольку компания подверглась санкциям и переживает не лучшие времена. В результате несколько влиятельных персон (включая Михаила Фридмана) покинули совет директоров, хотя пока это никак не улучшило положение.