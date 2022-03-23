Прежде всего давайте разберёмся, что вообще собой представляет группа компаний Veon. Итак, это крупная структура, во владении которой находится российская компания «Вымпелком», больше известная жителям РФ под брендом «Билайн». Также в её активы входит украинский оператор «Киевстар». Мало того, ребята владеют огромным количеством телекоммуникационных компаний и операторов в нескольких странах. Например, в Киргизии, Пакистане, Грузии и многих других. Также они имеют обширные инвестиции и в других странах, включая Турцию. По факту она принадлежит российскому капиталу, поскольку создана основателем «Альфа-групп» и числится за некой инвестиционной компанией LetterOne. К слову, последняя имеет прямую долю в 47.8% голосующих акций, а также ещё 8.3%, которые числятся за голландской финансовой прокладкой Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Поскольку все вокруг понимают, что Veon – это российская компания, её стоимость рухнула в 3 раза за последний месяц.
реклама
Так вот, в тот момент, когда Veon испытывает проблемы, подзаработать решила компания Exor. Это настоящий инвестиционный гигант, который заработал в 2021 году 136 миллиардов долларов (до уплаты налогов и стоимости продукции). При этом на 2022 год активы этой компании оцениваются в 32 миллиарда долларов. Как стало известно, несколько дней назад Exor приобрёл 5.1% всех акций Veon. При этом западным инвесторам удалось отхватить крайне ценный актив по дешёвке, ведь ещё недавно эти 5.1% стоили 151 миллион долларов, тогда как на момент сделки всего 53 миллиона.
И вот здесь и начинается самое интересное, ведь Exor Capital была создана Джованни Аньелли в далёком 1927 году. Этот же итальянский предприниматель является одним из основателей и владельцев крупнейшего европейского концерна Fiat. В собственности Exor множество ценных активов, среди которых итальянский футбольный клуб «Ювентус», но в данном случае речь о том, что именно этим ребятам принадлежит Ferrari. Эксперты отмечают, что Exor стала вторым по размеру держателем акций Veon.
Напомним, 33% всех абонентов Veon находится в России и Украине. Зависимость от этих рынков огромна, поскольку только одна Украина приносит 13% выручки, тогда как Россия – почти 50%. Неудивительно, что агентство Fitch обвалило акции компании, присвоив ей мусорный кредитный рейтинг. А вообще у Veon достаточно проблем, поскольку компания подверглась санкциям и переживает не лучшие времена. В результате несколько влиятельных персон (включая Михаила Фридмана) покинули совет директоров, хотя пока это никак не улучшило положение.