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Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
Определённые действия могут стать поводом для уголовного преследования
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Facebook (ныне входит в корпорацию Meta) никогда не была белой и пушистой. Уже очень давно Марк Цукерберг отдал контроль за публикациями в руки американских спецслужб, позволив отслеживать действия каждого пользователя, вплоть до банковских переводов, личной жизни и социально-политической позиции. Поскольку любой крупной корпорации рано или поздно становится тесно в своих текущих границах, а рост не может быть вечным, то наступило время для поглощений, в результате чего под крылом Facebook оказались Instagram и WhatsApp. Градус накала страстей в последней пока не перешёл допустимые границы, а вот Instagram уже давно стала местом выражения антироссийских позиций.

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В результате уже 4 марта начались масштабные блокировки Facebook в РФ, что стало ответом на игнорирование требований российского правительства. Очевидно, что руководство американской компании не хотело мирно уладить проблему, поскольку 11 марта разрешило призывать к смерти русских для пользователей 12 стран, что стало последней каплей. Уже спустя сутки представители Meta попытались сделать вид, что ничего не происходит, а после и вовсе отменили своё решение, но опасный прецедент был создан, поэтому воспринимать компанию как ответственного партнёра и независимую площадку для размещения контента стало просто невозможно.

Вчера входящие в состав Meta Facebook и Instagram были признаны экстремистскими организациями, а их работа окончательно заблокирована в России. В связи с этим многие пользователи спрашивают, что вообще можно делать, а что будет караться согласно букве закона. Прежде всего мы рекомендуем вам уйти в другую социальную сеть. Будущего у Facebook и Instagram в РФ просто нет. Если у вас там был бизнес, то его придётся начинать с нуля. Вы можете винить в этом кого угодно, но от этого ничего не изменится, а Meta продолжит поощрять русофобию. И не говорите, что вам всё равно, и вас это не касается. Касается. Так вот, пока никаких ограничений для обычных граждан не вводили, но они будут. Нужно понимать, что любые денежные переводы в адрес Meta будут приравниваться как финансирование экстремистской деятельности. Между прочим, это статья 282.3 Уголовного кодекса, которая карается лишением свободы до 8 лет. Здесь всё намного сложнее, чем может показаться. Например, если Meta будет выплачивать средства вам, то с высокой долей вероятности это не будет наказываться (какое-то время), поскольку переводы идут через другие сервисы, имеющие к американской компании опосредованное отношение. В то же время, если вы покупаете рекламу через личный кабинет, то проблемы могут возникнуть очень и очень быстро.

Уже сегодня введён полный запрет на использование логотипов Facebook и Instagram во всех публичных источниках, включая социальные сети. Это также значит, что подобные логотипы пропадут и с нашего сайта. В случае, если граждане РФ будут продолжать нарушать данное требование, то согласно части первой 20.3 КоАП могут быть арестованы на срок до 15 суток, ну а юридические лица заплатят штраф до 50 000 рублей. В ходе упоминания Meta (Facebook и Instagram) в публичных источниках, необходимо указывать, что это экстремистская организация. В случае нарушения, согласно статье 13.15 КоАП, граждане могут быть оштрафованы на сумму 2500 рублей, а юридические лица – до 50 тысяч.

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А вот пользоваться Facebook и Instagram пока не запрещено. Все провайдеры должны присоединиться к блокировке, поэтому вход через VPN пока останется вне контроля. Скорее всего, в самое ближайшее время по этому поводу поступят какие-то разъяснения, но можно предположить, что преследования граждан РФ за аккаунты в Facebook и Instagram не будут. Исключением останутся экстремистские посты, за которые можно будет получить реальный срок. Если у вас есть акции Meta, то эксперты советуют вам их продать. Не создавайте себе проблем в будущем.  

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#facebook #instagram
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Instagram, Facebook и Meta признаны экстремистскими и их логотипы запрещены
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