Очередное проявление западной демократии

Когда-то очень давно Марк Цекерберг был идеалистом, который верил в то, что интернет должен объединять. Именно с этой целью он и создал социальную сеть Facebook. В те времена он ещё не превратился в циника, а правительство не заставило его жёстко следовать своим указаниям. Всё просто, ведь в какой-то момент социальная сеть стала настолько большой, что при помощи её стало возможным влиять на общественное мнение в любой стране. Это позволяло создавать реакционные настроения и продвигать наиболее выгодный Правительству США контент. Что и говорить, если теперь организовать цветную революцию стало в разы проще, ведь подтолкнуть реакционную молодёжь и националистов к перевороту можно не выходя из дома. Самое главное, что этот дом и вовсе может находиться на другом конце земного шара.

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В последние годы политика Facebook не устраивала даже правительства европейских государств, а постоянные утечки конфиденциальной информации только подтверждали тот факт, что каждый шаг пользователя социальной сети Facebook и Instagram отслеживается и тщательно фиксируется. 4 марта социальную сеть заблокировали на территории РФ, хотя при помощи VPN войти туда всё же можно. Причин много, но главная состоит в модерировании контента, когда действующие правила социальной сети подменяются, а откровенно враждебный действующей власти контент не удаляется.

Что же, если вы думали, что будет лучше, то ошибались, сегодня Meta (в 2021 году решили Facebook переименовать, ведь он слишком часто стал ассоциироваться с обманом и негативным фоном) пошла ещё дальше. На этот раз западная демократия стала ещё демократичнее, а толерантность и терпимость стали понимать ещё шире, чем когда-либо. Сообщается, что с 11 марта разрешено призывать в Facebook и Instagram к насилию и убийству русских военнослужащих. Это значит, что одобрены любые заявления, которые носят откровенно террористический характер, а значит любой агрессивный контент в адрес РФ будет автоматически проходить модерацию без блокировки. Надеемся вы теперь понимаете, по какой причине Facebook заблокировали в России.

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Но есть и уточнение, представители Meta уверяют, что можно призывать к убийству только военных, но не гражданских лиц, а вот требовать расправы над Путиным или Лукашенко больше не запрещается. Подобные правила введены не для всего мира и касаются небольшого количества государств, в число которых входит Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Эстония, Латвия, Азербайджан, Румыния, Армения, Венгрия и Россия. Всех националистов и маньяков просят обходить конкретные формулировки. Проще говоря: требовать смерти можно, но детально описывать процесс – уже нельзя.