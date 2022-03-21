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Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
Купить смартфон в Китае станет проще и намного дешевле
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Несколько дней назад стало известно о решении правительства РФ обнулить таможенные взносы для целого ряда высокотехнологических товаров и комплектующих (для юридических лиц с целью перепродажи). Предполагается, что это может оживить рынок за счёт снижения конечной стоимости электроники. Эксперты сдержанно комментируют инициативу, уверяя в необходимости снижения НДС, что может оказать благотворное воздействие на экономику. Пока сторонники и противники обнуления таможенных пошлин спорят, появились новости, способные порадовать обычных пользователей.

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Помните, как хорошо было ещё 10 лет назад, когда можно было купить смартфон или любой другой товар в китайских интернет-магазинах чуть ли не в 2 раза дешевле, чем в России? Полного возврата не будет, но некоторые послабления ожидаются. Так, уже к концу марта будет увеличен беспошлинный порог на провоз товаров через границу в 5 раз. Напомним, что на начало 2022 года резиденты РФ могли купить смартфон на AliExpress не более чем за 200 евро, а иначе им бы пришлось оплачивать таможенную пошлину. Многие пытались занижать реальную цену товара, что в случае получения брака выливалось в огромные денежные потери. Теперь можно смело брать любой гаджет до 1000 евро.

В данный момент география повышения беспошлинного потолка распространяется исключительно на страны Евразийский экономический союз ЕАЭС (включая Китай). Если вы всё же решите купить что-то дороже, то вам, как и прежде, придётся отдать дополнительные 15% при пересечении государственной границы. Стоит учитывать, что посылка не должна весить больше 31 килограмм. Если вы не уложитесь в это требование, то вне зависимости от стоимости покупки платить пошлину всё же придётся.

Кстати, беспошлинный потолок в 1000 евро был введён в 2010 году, а после постоянно снижался, а в итоге в январе 2020 достиг 200 евро. При этом правительство не планировало останавливаться на достигнутом. Планировалось, что в обозримом будущем удастся достичь показателя в 20 евро. Одновременно происходила борьба с поставками серых смартфонов, хотя в большинстве случаев провозили их не обычные граждане, а организованные преступные группировки.

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В любом случае эксперты уверены, что увеличение беспошлинного порога до 1000 евро станет для жителей РФ настоящим весенним подарком. Многие смартфоны и другая электроника на китайских площадках намного дешевле. Если российские компании не способны сами договориться с китайцами относительно выгодных цен, то самое время доверить проблему обеспечения себя высокотехнологичными гаджетами населению.

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#смартфоны
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