Проект получил одобрение чиновниками Минцифры

Любое действие встречает противодействие. Понимайте это высказывание как хотите, ну а мы можем констатировать, что антироссийские санкции введены надолго, а значит тешить себя надеждами на скорый возврат на круги своя не приходится. Очевидно, что власти РФ не будут сидеть сложа руки, а Китай открыто заявляет о готовности оказать экономическую поддержку. Всё это значит, что поставки электроники, бытовой техники и многих других потребительских товаров не прекратятся. Неясно, чем на это ответят США, но правительство РФ уже ищет выход из создавшегося положения.

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Как сегодня стало известно, стимулировать приток электроники в страну будут при помощи отказа от таможенных пошлин. Об этом сегодня сообщили представители Минцифры. Полного перечня продукции, на которую будет распространяться нулевая пошлина, пока нет. Сообщается о том, что это будет электроника и вычислительная техника. На момент написания данного материала известно о вхождении в список жёстких дисков и SSD, систем хранения данных (СХД), любых полупроводниковых приборов и интегральных схем. Это значит, что нулевая пошлина распространяется не только на комплектующие для сборки тех или иных товаров в РФ, но и на готовую продукцию.

Эксперты отмечают, что Минцифры планирует привлечь в страну азиатских производителей и поставщиков полупроводников. Что до твердотельных накопителей и жёстких дисков, то и сегодня таможенная ставка по ним находится в пределах 1-13%, но уже к концу месяца и вовсе может быть отменена. А вот основная часть СХД поставлялась из Китая. Так, 39.1% рынка по итогам 4 квартала 2021 года было за Huawei, тогда как на втором месте российская Yadro с показателем 20.9%. 9.5% за Dell, но сегодня та компания ушла из РФ, а Yadro сталкивается с проблемами поставок.

Одновременно с этим высказываются сомнения относительно эффективности принятого правительством решения. Эксперты уверены, что гораздо лучше было бы временно отменить НДС. Это позволило бы реально снизить цены, поскольку сегодня главная проблема не в возможности ввести товар в РФ, а в росте цен из-за падения курса рубля. Поставщики просто не понимают, сколько должна стоить та или иная продукция, а также купят ли её обычные потребители в России. Не менее эффективно было бы убрать НДС и для продукции, которая будет производиться на территории РФ. Таким образом, на ввоз в страну компонентов действовала бы нулевая таможенная ставка, ну а собранные на российских заводах холодильники и стиральные машины стали бы как минимум на 20-25% дешевле в результате отмены НДС.

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Предполагается, что отмена торговых пошлин будет введена уже к концу марта и будет действовать ровно 6 месяцев. Поможет ли это справиться с дефицитом и ростом цен, нам только предстоит увидеть.