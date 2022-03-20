Неясно, насколько хватит заряда аккумулятора, и сколько подводная ложка будет находиться на боевом дежурстве

Уже много десятилетий Япония считается одной из самых высокотехнологичных стран в мире. Сегодня мы не будем спорить о правдивости подобных заявлений, но факты говорят о том, что учёные страны Восходящего солнца не сидят сложа руки, разрабатывая инновационные и даже революционные изобретения. Например, там придумали отказаться от дизельных моторов на военных подводных лодках. Вместо этого будут использоваться огромные литиевые аккумуляторные блоки. За проектирование батареек отвечала компания GS Yuasa, а вот подводную лодку соорудили инженеры из Mitsubishi Heavy Industries (второй скриншот в данном материале). На 2021 год подобных кораблей было больше десяти, а в 2022 на Вооружение примут уже второе поколение подводных лодок «Тайгэи». Проект отличается улучшенной автономностью и обладает массой уникальных особенностей. Эксперты уверяют, что в будущем все подводные ложки будут электрическими, поскольку они способны подойти к вражескому судну в полной тишине.

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Похоже на то, что лавры японцев просто не дают спасть спокойно европейским инженерам. Как стало известно, в Италии прошли первые испытания военной подводной лодки U212 NFS, которая создана усилиями Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR). Что любопытно, если в японских кораблях используется система из двух типов двигателей: дизельный + электрический, то в данном случае новинка от итальянских учёных будет полагаться только на литиевые аккумуляторы.

Информации о самой подводной лодке крайне мало. Как и японский прототип, она сможет похвастать высоким уровнем скрытности, что позволит ей поражать целы крылатыми ракетами находясь вне зоны обнаружения радаров противника. Ожидается, что U212 NFS будет патрулировать Средиземное море, вот только сроки её принятия на вооружение не кажутся оптимистичными. Предполагается, что первый функциональный прототип появится в 2026 году. При этом более реалистичным выглядят заявление о предпочтительности использования платформы второго поколения, которая должна появится в 2029 году. Министерство обороны Италии и OCCAR уже заключили контракт на строительство двух подводных лодок с местным судостроительным заводом Fincantieri. Стоимость двух агрегатов составит невероятные 1.35 миллиарда долларов, а сроки выхода в море указаны маем 2030 и июнем 2031 года.

Известной, что длина U212 NFS составит 59 метров с надводным водоизмещением около 1600 тонн, а вот сколько будет держать аккумулятор, пока неясно. В последнее десятилетие не было никаких больших прорывов в технологии создания литиевых аккумуляторов. Если за следующие годы не случится ничего кардинально революционного, то подводная лодка U212 NFS будет больше времени проводить на зарядке, чем на боевом посту. Кстати, а сможет она пролежать три месяца на брюхе выслеживая потенциальных противников, а после ещё три месяца или даже больше нести военное дежурство, не заходя в порт? Это был риторический вопрос.

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Для сравнения: в ближайшие годы в России запланировано строительство нескольких подводных лодок. Так, атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» затянет на 47 миллиардов рулей, а проекты «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский» (серия 955 «Борей») по 23.2 миллиарда рублей каждая.