Большое интервью Виталика Бутерина журналу Time

Вчера (18 марта) американский журнал Time опубликовал большое интервью с Виталиком Бутериным. Оно пропитано политическими нотками, но имеет немалую ценность, поскольку авторы попытались понять не только концепцию и логику появления Эфира, но и рассказать о позиции его создателя. Сегодня мы пройдёмся по основным моментам, ну а вы можете смело переходить по ссылке в конце материала, где изучить длинную статью с особым пристрастием.

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Прежде всего нужно понимать, что основатель второй по капитализации криптовалюты на планете крайне молод. Ему всего 28 лет, ну а идея создания Эфира пришла ему в возрасте 18 лет. Спустя годы он всё ещё смотрит в будущее с надеждой и уверен в своих силах как никогда. Виталик отмечает, что были сложности, когда ему приходилось сталкиваться с противостоянием как соратников, так и тех, кто хотел остановить экспансию Эфира. Свою позицию он называет философией мягкой силы и предпочитает участие в конференциях открытому противостоянию с противниками. Бутерин уверяет, что не любит часто бывать на публике, но ему приходится это делать, поскольку от него зависит очень многое. Сам он не считает себя лидером, поскольку в команде есть люди, сделавшие для Эфира не меньше, чем он сам.

А вообще Виталик кажется многим очень странным. Он появляется на публике в такой одежде, в которой многие не решаются ходить даже у себя дома. Временами на вечеринки он и вовсе может одеть пижаму, или прийти в дешёвых тапочках на приём для миллионеров. А между тем многие из тех, кто с ним общался лично уверяют, что у них остались только тёплые воспоминания. Бутерин генерирует массу идей и с радостью делится ими с окружающими. Можно смело сказать, что часть успешных проектов бывших соратников Виталика полностью или частично обязаны своим существованием самому Виталику. При этом он не держит ни на кого зла, оставаясь таким же наивным, как и 10 лет назад.

Что до текущего положения, Бутерин полагает, что нужно многое поменять, ведь Эфир превратился в антиутопию, а большая часть монет скупили богачи, которые пытаются управлять всей системой. Сам он пока не знает, как решится судьба криптовалюты, но понимает тех, кто уходит из проекта. Виталик не особенно заботится о деньгах и почти ничего не покупает на те сотни миллионов долларов, что у него есть. Явным подтверждением его отношения к деньгам можно назвать сжигание 40% всех монет Шиба Ину (Shiba Inu), на тот момент они стоили больше 6 миллиардов долларов. Кстати, до этого он отослал в фонд по борьбе с коронавирусом немалую часть этих монет на сотни миллионов долларов. И вообще постоянно переводит немалые суммы различным фондам.

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Нужно понимать, что Виталик Бутерин – обычный человек со своими слабостями. Он допускает ошибки и предпринимает попытки их исправить. Чаще всего он сдерживает эмоции, но иногда они его переполняют. Например, он высказал крайне негативное мнение о происходящем в Украине. Можно сказать, что он стал одним из первых, кто стал инициатором отправки денег украинской бирже. Известно, что за прошедшие 3 недели туда перечислили 100 миллионов долларов. Мы попытались узнать, куда вообще тратится такая сумма, но ничего не нашли. Приходиться констатировать, что такие люди как Виталик Бутерин никогда не поймут тех, кто наживается на чужих страданиях. Источник.