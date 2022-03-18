Закон подписан 15 марта, а запрет на покупку криптовалют начал действовать 16 марта

В начале февраля текущего года президент Украины подписал новый закон, регламентирующий криптовалютные операции на территории страны. Там достаточно пустых мест, которые вообще ничего не регламентируют, но даже текущей редакции достаточно, чтобы начать работать в правовом поле. Зеленский обещал, что в ближайшее время будут подписаны ряд документов относительно статуса цифровых активов, что и было сделано 15 числа. Можно смело утверждать, что теперь в Украине разрешено работать биржам, покупать и торговать криптовалютами без каких-либо опасений. Увы, но пока иностранные биржи не ломятся в двери, но есть и более любопытные факты, которые кажутся нам противоречивыми.

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Для жителей РФ отметим, что самым крупным банком Украины является ПриватБанк. Ранее он принадлежал небезызвестному миллиардеру Коломойскому, но тот умудрился вывести на зарубежные счета около 10 миллиардов (может чуть больше или меньше) долларов, после чего государство залило в банк сотни миллиардов гривен, что позволило спасти страну от дефолта. Так вот, 16 марта появилась информация о том, что жители Украины не могут покупать криптовалюту на иностранных биржах с помощью любых карт, в том числе долларовых и выданных в национальной валюте.

Что же, пока все гадали, что вообще такое происходит, пресс-служба пояснила, что ввела временный запрет на подобные операции. Вам это не кажется странным? 15 марта появляется закон, которого многие люди ждали как минимум несколько лет (а некоторые и больше). Все держатели криптовалют находятся в приподнятом настроении, ведь теперь можно платить с Биткоинов налоги. Словом, атмосфера по большей части позитивная, и тут вдруг выясняется, что покупать криптовалюту на западных биржах украинцам по какой-то причине нельзя. Как же так?

Подобная инициатива вызвала некоторое непонимание в обществе, поэтому представители Binance тут же отреагировали на эту новость. Там подтвердили, что теперь владельцы карт ПриватБанка не смогут осуществлять покупку криптовалюты, но предложили альтернативу. В Binance заявляют, что самым простым способом будет покупка криптовалюты при помощи так называемых P2P-переводов. Они осуществляются без комиссии и полностью защищены от мошенничества.

Мы не будем приводить скриншотов, но при переходе на Binance можно увидеть, что купить стейблкоины можно, но курс там намного выше, чем для карточных переводов. При этом даже если считать комиссию, то базовый протокол будет выгоднее. Представители ПриватБанка ссылаются на запрет правительства на осуществление трансграничных переводов для жителей Украины. Очевидно, что придумать новый запрет – это вообще не проблема, вот только зачем 15 числа было разрешать криптовалюты, если уже 16 числа вы их снова ограничили?

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P.S. Аналогичный запрет действует и для держателей карточных счетов всех остальных банков Украины.