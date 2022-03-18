Определить лидера так и не удалось, ведь остались вопросы к методике тестирования Ryzen 9 5950Х

Противостояние между Intel и AMD продолжается. Уже несколько месяцев мы видим активное выяснениt отношений между фанатами синих и красных, а каждая из сторон уверяет нас в своей правоте. Первые утверждают, что именно Core i9-12900K является самым быстрым настольным процессором, в то время как вторые не сдаются, поскольку во многих тестах именно Ryzen 9 5950Х демонстрирует лучшие результаты. Уже давно ясно, что договориться сторонам не удастся, ведь многое зависит не от самих процессоров, а от тех или иных условий. Например, если использовать скоростную память DDR5-5200, то Core i9-12900K действительно хорош. В то же время, если поставить на Ryzen 9 5950Х бюджетную DDR4-3200, то он иногда оказывается медленнее даже относительно недорогого Core i5-12600K.

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Какое-то время назад стало известно о желании Intel поставить точку в противостоянии. С этой целью планировалось выпустить суперскоростной Core i9-12900KS, который должен был порадовать настоящих фанатов невероятной тактовой частотой в 5.5 ГГц. Что же, уже вскоре новый 16-ядерный камень появится на прилавках (или не очень скоро), ну а пока остановимся на том, что новый флагман был протестирован энтузиастом, которому Intel его выдала на эксклюзивных правах. Прежде всего выяснилось, что тактовая частота на одном ядре достигает 5.5 ГГц, в то время как 8 быстрых ядер смогут разгоняться до невероятных 5.2 ГГц. Нужно признать, что такого ещё никогда не было, но и это далеко не рекорд, ведь при достаточно эффективном охлаждении можно будет попытаться выжать из Core i9-12900KS гораздо больше.

TDP камня выросло до 150 Вт (+25 Вт), а инструкции AVX-512 вырезаны по умолчанию. Обратите внимание на результаты теста Cinebench R23, где новый камень набрал 2162 балла с использованием одного ядра и 29 164 балла в многоядерном тесте. Эксперты Tom's Hardware ту же составили красивую диаграмму, позволяющую сравнить производительность Core i9-12900KS с Ryzen 9 5950X. По их мнению, новинка обходит красный флагман на 29.6% в одноядерных дисциплинах и на 9.7% в тестах на всех ядрах.

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Может показаться, что фанатам Intel самое время начать спать спокойно, но и здесь не всё честно, ведь Ryzen 9 5950X работал с не самой быстрой памятью, тогда как Core i9-12900KS получил ощутимое преимущество по этому показателю. Скорее всего, до появления в продаже процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, которые будут использовать архитектуру Zen 4 и поддерживать ОЗУ DDR5, определить однозначного лидера нам не удастся.