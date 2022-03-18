Все трое задержаны и дают показания

Пока весь мир празднует снижение цен на видеокарты, жители РФ вынуждены отсиживаться в сторонке, поскольку геймерская продукция подорожала более чем в три раза. Дошло до того, что GeForce RTX 3090 перевалила за 600 000 рублей, а GeForce RTX 3060 оказалась дороже 150 тысяч. В первую очередь это связано с приостановкой поставок продукции AMD и NVIDIA, но на самом деле наибольшую опасность для бизнеса представляет резкое падение курса рубля. Именно поэтому поставки с территории Китая не демонстрируют роста, а магазины накручивают стоимость оставшихся на складах видеокарт.

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И вот в этот момент находятся личности, которые пытаются извлечь максимальную выгоду из своего положения. Как стало известно, несколько складских рабочих, которые работали в компании Wildberries территориально располагающейся в России, решили как следует разбогатеть. Они погрузили 20 коробок с видеокартами GeForce RTX 3070 Ti в мусорные баки и вывезли их в подсобку. После этого добычу перенесли в укромное место, а после чего вынесли с территории склада. Неясно, как они просочились мимо проходной, но в этом уже пусть разбирается полиция.

Поскольку быстро продать такое количество видеокарт сложно, то находчивые парни пришли в местный ломбард, где сдали все 20 единиц с большой выгодой. Обычно владельцы подобных заведений спокойно относятся к подобным сделкам, но на этот раз что-то пошло не так. Хозяин ломбарда заинтересовался, откуда к нему попали сразу 20 новых видеокарт. Вполне возможно, что на бывшие в употреблении GeForce RTX 3070 Ti он бы отреагировал иначе, поскольку они могли быть сняты с большой фермы. Но новые видеокарты вызвали подозрения. Владелец ломбарда обратился в полицию. Номера на картах сверили с поставками, что позволило обнаружить пропажу на складе и привлечь воришек к ответственности.

Точная сумма, которую выручили за 20 видеокарт работники склада, не утоняется. Поскольку на тот момент одна GeForce RTX 3070 Ti стоила около 200 000 рублей, то даже половина – это два миллиона рублей (полная сумма – 4 миллиона рублей). Кстати, уже позднее охрана склада обнаружила записи на камерах наблюдения. Это значит, что рано или поздно на воришек обратила бы внимания служба безопасности компании Wildberries. Получается, что они не только привлекли к себе слишком много внимания единовременной продажей сразу 20 видеокарт, но и попали на камеры, не задумываясь о последствиях.

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