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Атомная энергетика США оказалась под угрозой санкций – поставки урана-235 могут быть остановлены
Закупать топливо для АЭС больше негде
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Одна из особенностей современного мироустройства заключается в тесном переплетении сотен транснациональных компаний. Бизнес ищет партнёров там, где это выгодно и предпочитает ориентироваться на поставщиков, предлагающих низкие цены и стабильное производство. А вот политики имеют на этот счёт своё мнение. В застенках Пентагона уверены, что русские не достойны есть американские бургеры, смотреть голливудские фильмы и пользоваться смартфонами Apple. Там имеют особое мнение по поводу функциональных особенностей демократии и всегда готовы написать пару нужных законов. Чего только стоит цирк, происходящий в ФИФА. Почитайте об этом на досуге.

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Поскольку мир за последние десятилетия стал намного теснее, чем это было ещё 30 лет назад, то нет ничего удивительного в том, что сотрудничество между РФ и США налажено даже в военной сфере. И здесь особое место занимает атомная энергетика. Эксперты констатируют, что потребности в электричестве растут, а решить проблему предполагалось за счёт новых атомных электростанций. Как оказалось, сегодня только российские учёные способны производить необходимое для работы АЭС металлическое высокопробное низкообогащённое урановое топливо (HALEU) с содержанием изотопа урана-235 на уровне 20%.

Осенью 2021 года Байден уже подписал все бумаги, предусматривающие выделение бюджетных средств на постройку реакторов для компаний Terrapower и X-energy. Это миллиарды долларов, которые уже начали осваиваться, а проект планировалось завершить через несколько лет, при этом отельные блоки могли начать работу уже в 2023-2024 годах. Сегодня после введения санкций неясно, где брать топливо, ведь поставки из РФ запрещены. На помощь может прийти единственная в США компания Centrus Energy, способная обогащать уран, вот только пока вместо необходимых 40 тонн в год там могут предложить только 5 тонн.

В 2030 году американцы планировали начать собственное производство, но сроки не оглашались, поэтому там и дальше хотели закупать топливо, выпущенное на российском АО «Техснабэкспорт». Эксперты полагают, что у США есть два выхода из создавшегося положения: можно просто отказаться от строительства электростанций. В таком случае неясно, где брать необходимое электричество. Ну и в крайнем случае можно просто убрать поставки урана из санкционного списка. Второе решение смотрится лучше, но есть все основания полагать, что Россия может отказаться от поставок.

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И здесь важно понимать, что в ближайшие годы нашей планете потребуется намного больше энергии. Европа медленно переходит на электрокары, но в целом это общемировая тенденция. Вся эта армия автомобилей потребует в разы больше электричества, поэтому перспективы отказа от строительства электростанций кажутся туманными и могут нанести реальный вред национальной безопасности США.

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Блокируйте уже полностью эту срань , сколько можно предупреждать :)
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