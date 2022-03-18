Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
AMD приступает к внутренним тестам GPU Radeon RX 7700 XT – до двух раз дешевле Radeon RX 6900 XT
Новый графический чип будет не только намного дешевле Radeon RX 6900 XT, но и быстрее
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Рынок графических процессоров постепенно выходит из стадии дефицита. Судя по всему, мы должны благодарить не производителей, которые обещали нарастить выпуск своей продукции, а майнеров. Так, курс Эфира настолько низкий, что входить в бизнес сегодня просто невыгодно. Окупаемость инвестиций снизилась, а сложность добычи не уменьшается. Всё это привело к низкому спросу на видеокарты со стороны майнеров, ну а в результате мы видим, как цены на графические чипы на Западе падают. Например, вчера появилась информация о том, что NVIDIA планирует снизить цены на 12% на текущее поколение видеокарт. Предполагается, что геймеры смогут оценить это уже к концу апреля.

реклама

Но есть и более интересные слухи. Сообщается о начале внутреннего тестирования первой партии ранних инженерных графических чипов AMD на архитектуре RDNA 3. Они должны пройти проверку перед тем, как появится готовый продукт для закрытого тестирования. В данном случае речь и GPU Navi 3x. Он создан на основе 6-нм техпроцесса TSMC и предположительно будет называться Radeon RX 7700 XT. Инсайдеры сообщают о том, что графический чип окажется немного быстрее текущего флагмана Radeon RX 6900 XT, но будет стоить ровно в 2 раза ниже.

Инсайдеры утверждают, что старшие модели Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT будут созданы путём объединения двух графических кристаллов и GCD. Видеокарты получат по 256 Мб Infinity Cache и смогут предложить просто невероятный уровень производительности. Отмечается, что флагман будет состоять из 15 360 шейдеров и 16 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на 256-битной шине. На этот раз семейство флагманов следующего поколения получит более скоростную память до 18 Гбит/с.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Что до прямых сравнений, то инсайдеры приводят следующие данные: Radeon RX 7900 XT будет до 2.5 раза быстрее текущего флагмана Radeon RX 6900 XT. А вот Radeon RX 7800 XT окажется всего на 80% быстрее Radeon RX 6800 XT. Это кажется логичным, поскольку новинка сможет похвастать всего 10 240 шейдерами. Инсайдеры пишут, что ожидать появления нового поколения графических чипов AMD следует к концу 2022 года. Это заявление кажется странными, ведь NVIDIA может начать продавать свои видеокарты уже осенью. Мало того, зелёные будут использовать 5-нм техпроцесс, в то время как у красных никакого революционного скачка не будет (7-нм на 6-нм). В любом случае стоит понимать, что техпроцесс решает далеко не всё, поэтому лучше подождать первых тестов прежде чем делать какие-то выводы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#radeon rx 6900 xt #radeon rx 7700 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Среднебюджетная Radeon RX 7700 XT окажется быстрее Radeon RX 6900 XT и появится в 3 квартале 2022 г
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
Американец купил у россиянина три видеокарты Radeon RX 6900 XT, но получил коробку с макаронами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
323
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
30
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
135
Устройства Samsung Galaxy прошлых поколений начинают получать обновление до One UI 4.1
3
Intel построит полупроводниковый хаб в Германии за 17 млрд евро
+
Видеокарты дешевеют – NVIDIA планирует снизить цены на серию GeForce RTX 3000 на 12% до конца марта
9
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
+
Космический экшен Chorus получил поддержку трассировки лучей и сглаживания NVIDIA DLAA
+
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
18
Функциональность из Galaxy S22 появится в более старых моделях Samsung
+
Создатели корпоративного мессенджера Slack ввели дискриминационные ограничения для пользователей из России
24
Невнимательный майнер потерял 500 000р – реальная история сгоревшего GPU у 2х-GeForce RTX 3080 от DG
20
GeForce RTX 3090 стала «всего» на 20% дороже рекомендованной цены
14
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
124
AMD выпустила новое ПО Adrenalin: масштабирование RSR, повышение резкости RIS для видео и AMD Link
2
30 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 17 марта 2022 года
2
AMD представила функцию Radeon Super Resolution, повышающую производительность тысяч игр
8
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
169
Foxconn ожидает ослабления дефицита компонентов, но опасается инфляции
+
AMD увеличила производительность видеокарт до 36% за 1 год с помощью драйверов Adrenaline – CBase
7

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
82
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
252
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
1

Сейчас обсуждают

toto mobil
12:50
Эта статья является дезинформацией. Например, Канада производит 22% обогащенного урана планеты. Большая часть (90%) урана, потребляемого на электростанциях США, импортируется, и только 10% приходится ...
Проекты ядерной энергетики США полностью зависят от России
Олег Гавриков
12:49
Msi rtx 3060 gaming x за 60 взял в январе, была 1070. По карману конечно ударило, но очень доволен. Сделал полный апгрейд, от старого компа остался только винт на терабайт, даже корпус поменял. В прин...
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
Николай Заварыгин
12:48
Ты политиканы кастрюль ный, тут речь не б этом!
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
ogrizocker
12:46
Вот-вот, страну развивать надо было, надо и еще раз надо, ёпт
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
Виталий Shokerxxx
12:45
это ваще ни где не работает если не казенное предприятие.. + если это влечет увечья или опасность для людей..
Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
cibershot
12:44
Хохлошвайн в своих лабороториях создавала вирусы, грибки, болезни и гадила на границах России и Белорусии. Распространяла птичий грип соседям, губила урожай грибками. Вот такие соседи свиньи хахлы.
РФ остановила поставки удобрений в ЕС – Европу ожидает резкий рост цен на продукты питания
Виталий Shokerxxx
12:44
дада крупныые серьезные компании программистов. тото тратят кучу бабок чтоб на примере старситизена и редов прикупить звезд для хзайпа. а потом нас взломали у нас ни чаго не работает и логает. и вообщ...
Создатели корпоративного мессенджера Slack ввели дискриминационные ограничения для пользователей из России
Виталий Shokerxxx
12:44
когда такая розетка годами стоит и может кого нить ебошить то лучше привлечь внимание как же свобода слова? запад же и илон муск? опять фанатики напишут там в контракте на 148 странице мелкими буквами...
Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
Максим
12:44
после чего обессиленные европейцы совсем перестанут разгонять процессоры, видеокарты и вообще им будет не до того. Новость, достойная тематики портала, ага
РФ остановила поставки удобрений в ЕС – Европу ожидает резкий рост цен на продукты питания
Александр Гаврилов
12:38
А что на русском сайте забыли украинские фашисты. Свали отсюда подстилка пендосовская.
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем