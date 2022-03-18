Новый графический чип будет не только намного дешевле Radeon RX 6900 XT, но и быстрее

Рынок графических процессоров постепенно выходит из стадии дефицита. Судя по всему, мы должны благодарить не производителей, которые обещали нарастить выпуск своей продукции, а майнеров. Так, курс Эфира настолько низкий, что входить в бизнес сегодня просто невыгодно. Окупаемость инвестиций снизилась, а сложность добычи не уменьшается. Всё это привело к низкому спросу на видеокарты со стороны майнеров, ну а в результате мы видим, как цены на графические чипы на Западе падают. Например, вчера появилась информация о том, что NVIDIA планирует снизить цены на 12% на текущее поколение видеокарт. Предполагается, что геймеры смогут оценить это уже к концу апреля.

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Но есть и более интересные слухи. Сообщается о начале внутреннего тестирования первой партии ранних инженерных графических чипов AMD на архитектуре RDNA 3. Они должны пройти проверку перед тем, как появится готовый продукт для закрытого тестирования. В данном случае речь и GPU Navi 3x. Он создан на основе 6-нм техпроцесса TSMC и предположительно будет называться Radeon RX 7700 XT. Инсайдеры сообщают о том, что графический чип окажется немного быстрее текущего флагмана Radeon RX 6900 XT, но будет стоить ровно в 2 раза ниже.

Инсайдеры утверждают, что старшие модели Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT будут созданы путём объединения двух графических кристаллов и GCD. Видеокарты получат по 256 Мб Infinity Cache и смогут предложить просто невероятный уровень производительности. Отмечается, что флагман будет состоять из 15 360 шейдеров и 16 Гб видеопамяти GDDR6, работающей на 256-битной шине. На этот раз семейство флагманов следующего поколения получит более скоростную память до 18 Гбит/с.

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Что до прямых сравнений, то инсайдеры приводят следующие данные: Radeon RX 7900 XT будет до 2.5 раза быстрее текущего флагмана Radeon RX 6900 XT. А вот Radeon RX 7800 XT окажется всего на 80% быстрее Radeon RX 6800 XT. Это кажется логичным, поскольку новинка сможет похвастать всего 10 240 шейдерами. Инсайдеры пишут, что ожидать появления нового поколения графических чипов AMD следует к концу 2022 года. Это заявление кажется странными, ведь NVIDIA может начать продавать свои видеокарты уже осенью. Мало того, зелёные будут использовать 5-нм техпроцесс, в то время как у красных никакого революционного скачка не будет (7-нм на 6-нм). В любом случае стоит понимать, что техпроцесс решает далеко не всё, поэтому лучше подождать первых тестов прежде чем делать какие-то выводы.