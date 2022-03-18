Если вы ещё не получили новую прошивку, то ожидайте её выхода в самое ближайшее время

Поскольку основные производители смартфонов ушли с российского рынка, то сегодня даже неясно, будут ли они выпускать прошивки на актуальные смартфоны. Теоретически, они не должны прерывать разработки, но пока санкционное давление не ослабнет, судить о сроках возвращения Samsung и Apple сложно. Получается, что у нас остаётся только Xiaomi, которая не только никуда не уходит, но и продолжит радовать жителей РФ новой MIUI 13.

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Может показаться, что рассылка идёт медленно, но в реальности это не так, поскольку на данный момент уже 30 смартфонов получили стабильную прошивку на базе самой последней версии мобильной ОС Android 12. Из последних данных известно: несколько дней назад вышло обновление для глобальной Mi 11 Lite 5G NE. Доступны все основные языки, включая русский. Немногим ранее вышло аналогичное обновление для Xiaomi 11T. Оно уже начало распространяться по воздуху и должно поступить на ваши смартфоны в самое ближайшее время.

Примерно в это же время вышло обновление для Redmi Note 10 Pro на глобальном рынке. Оно также рассылается по воздуху, поэтому многие из наших читателей уже должны были получить его на свои смартфоны. А вот Mi 11X Pro пока может претендовать на стабильную MIUI 13 только в Индии. Стартовала рассылка прошивки на Mi 10 Pro в Китае, а значит к концу месяца можно рассчитывать на её выход в европейском и глобальных сегментах. Ну а сегодня вышло стабильное обновление для Mi 11 Lite в Индии.

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Ещё раз повторимся, что в списке 30 смартфонов, но перечень постоянно расширяется. Первая волна (смартфоны 2021 года) должна была начать обновляться к концу 1 квартала, а там на подходе телефоны 2020 года выпуска. Если вы нашли свой аппарат в списке, но прошивки всё ещё нет, стоит запастись терпением. Иногда на некоторых рынках рассылку останавливают на время. Причина может заключаться в необходимости правки найденных критических ошибок. Это делается для безопасности пользователей, ну а в некоторых случаях рассылка может идти медленно по самым разным причинам. Например, разработчики не полностью уверены в том, что все смартфоны потянут новую прошивку, а также пытаются протестировать все функции. Именно поэтому очень часто MIUI 13 вначале появляется в Индии или Китае, а только после этого выходит на глобальном рынке.

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