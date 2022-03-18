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Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
Что произошло на самом деле, и почему владелец купонного долга до сих пор не получил своих денег
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Давно известно, что все так называемые международные рейтинговые агентства на самом деле являются рычагами давления на ту или иную экономику мира. Проще говоря, все они позволяют США контролировать другие страны, а также международную банковскую структуру. Если какая-либо страна действует вразрез с американской доктриной, то ей тут же понижают рейтинг, что уже должно заставить правительство задуматься о своём мрачном будущем. Если рейтинг страны или банка будет низким, то это сродни чёрной метке. Никто не решится с вами торговать, а самые горячие и отчаянные будут это делать тайно, ставя под угрозу своё будущее. Нужно понимать, что в Вашингтоне никогда не жаловали экономику России. А вот США для всего мира остаётся примером платёжеспособности даже несмотря на огромную инфляцию и полную неспособность вернуть госдолг.

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В марте рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что Россия находится на грани дефолта при этом риск самого дефолта крайне высокий. Как оказалось, на этот раз нам не врали, ведь вчера риск дефолта был вполне реален. Так, 16 марта должны были быть погашены купоны по еврооблигациям на сумму в 117.2 миллиона долларов. Владельцами долго вступали зарубежные компании, которые в случае задержки или отсрочки могли потребовать вернуть всю сумму единоразово. Обычно, для российской экономики такие деньги не представляют проблемы, но в условиях заморозки половины золотовалютных резервов были сомнения в платёжеспособности Министерства финансов.

Что же, несмотря на все опасения купонный долг был погашен, хотя не всё так просто. Как оказалось, Минфин отправил специальное платёжное поручение в адрес банка, а вот прямых выплат не было. Так, власти РФ решили рассчитаться с долгом за счёт замороженных средств. Это значит, что выплата по долгу исполнена, а вот получит ли её владелец или нет, пока неясно. Теоретически, согласно распоряжению властей США, обслуживание государственного долга РФ может осуществляться до 25 мая, а значит платёж будет проведён.

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Напомним, по решению Министерства финансов США были заморожены средства на сотни миллиардов долларов. Многие диванные аналитики уверяют, что нужно было их вовремя забрать. В реальности же сделать это было невозможно. Дело в том, что значительная часть резервов находится в бумажных деньгах и золоте, но половина в цифровых фиатных валютах. Они обеспечены Центробанками США и ЕС (доллары и евро), а с их помощью осуществляются быстрые платежи. Нужно понимать, что европейские банки и банки США уже имеют огромный опыт конфискации средств опальных стран. В пример можно привести Иран, Сирию, Венесуэлу и даже Украину. В банковских структурах Европы лежат миллиарды долларов, которые были конфискованы со счетов президента Януковича и его приближённых. Очевидно, что отдавать их никто не собирается, ведь за 8 лет существования проамериканского режима власти Украины делали несколько попыток получить народные деньги, но в какой-то момент всё сошло на нет.

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ну если сми\бункерный говрят что не буде- надо ждать дефолт.
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
mpi88
00:27
он просто американский шпион, и его задача развалить россию)))) пока что он хорошо справляется👍
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
Stanislav_i
00:24
Как можно было доверить пиндосам золотовалютный резерв РФ, при том, что даже Путин в своё время, рекомендовал олигархам вернуть деньги в Россию, во избежание того, что теперь уже случилось.
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
Midosa
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