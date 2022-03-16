Большинство процессоров подешевело на 30 и более процентов

В последние дни мы стали свидетелями масштабного снижения цен на видеокарты. Если вы думали, что производители возвращаются, то спешим вас разочаровать, ведь в продажу вернулись складские запасы. Согласно новому закону РФ, их просто нельзя вывести из страны, поэтому решено было продать. Неясно, насколько времени видеокарт хватит, но если заглянуть в Ситилинк, то можно увидеть десятки различных моделей. Ну а цены далеки от рекомендованных. А вообще нужно понимать, что такого понятия больше нет, ведь курс рубля к доллару плавает и сольно отличается он биржевого на иностранных площадках. Именно поэтому пока неясно, сколько и что должно стоить, и где вообще находится эта самая норма.

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Примерно аналогичная ситуация и с процессорами. Мы сегодня не будем оценивать, насколько выгодно в текущей ситуации покупать новый камень, ведь наше мнение может не совпадать, а значит просто пройдёмся по наиболее выгодным предложениям 16 марта 2022 года. Начнём с Core i9-12900K, цена на который рухнула со 186 тысяч рублей до 131 тысячи. В феврале за такую сумму можно было бы взять процессор, материнскую плату и несколько планок памяти DDR5, но сегодня вам предложат только камень без системы охлаждения.

Неплохо подешевел и Ryzen 9 5950X. Несмотря на столь суровый ценник, он остаётся одним из самых оптимальных процессоров 2022 года, поскольку обладает огромным потенциалом и может дать фору даже указанному выше камню во многих рабочих задачах. Сегодня Ryzen 9 5950X скинул чуть больше 50 000 рублей, что будет весьма кстати для тех, кто ищет максимально выгодные предложения. В качестве альтернативы можем вам предложить Ryzen 9 3950X. Если вам так важно сэкономить ещё десять тысяч рублей, берите именно его.

Вполне возможно, что кого-то заинтересует Core i9-11900KF. Это прокачанный флагман предыдущего поколения, который может разгоняться до 5.3 ГГц. Если вы не поскупитесь на хорошее охлаждение и соответствующую материнскую плату, то сможете получить более солидную производительность. Скидка на данный камень составила 65 000 рублей. Это не рекорд, но вполне неплохо.

Ещё одна альтернатива – Core i7-12700KF. Здесь тактовая частота не такая высокая, а вот потенциал 10-нм техпроцесса и новая архитектура делают своё дело. В играх этот камень будет быстрее флагмана предыдущего поколения, да и стоит он дешевле.

А вот Core i7-12700F позволяет собрать мощную машину без лишних вложений в дорогую материнскую плату. При этом игровой потенциал всё ещё высок, а вкупе с хорошей видеокартой этот камень способен творить настоящие чудеса.

Ryzen 7 5700G – это всё и сразу. По процессорной части он работает на достаточно высоком уровне, а встроенный графический чип позволяет играть в большинство игр без покупки отдельной видеокарты. Стоить он вам будет 54 тысячи, ну а скидка составила почти 40 000 рублей.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Core i5-12600K гораздо быстрее Ryzen 7 5700G, но цены на процессоры одинаковы. Здесь причина в более чем двукратном отставании камня производства Intel в графическом плане если говорить об интегрированном чипе. Ну и самое недорогое предложение в нашем списке – это Ryzen 5 5600X. Не будем ностальгировать о ценах, ну а брать такой камень сегодня или нет – вы решаете сами.