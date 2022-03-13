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Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
Уже вскоре начнётся рассылка патча на операционные системы Windows
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Впервые критические уязвимости Spectre и Meltdown были обнаружены в 2017 году в целом ряде процессоров Intel, Arm и AMD. Проблема была настолько глобальной, что специалистам пришлось пойти на некоторые ограничения, а пользователи ещё долго говорили о замедлении работы своих компьютеров. Патчи сделали свою работу, залатав дыры, но официальных данных о том, насколько медленнее стали работать процессоры, мы так и не узнаем. Казалось, что проблема окончательно решена, но вот только совсем недавно обнаружилась ещё одна дыра в процессорах Intel и Arm, а Spectre вернулся и грозит новыми уязвимостями. В то же время представители AMD заверили общественность в том, что созданный ими патч способен справляться с эксплойтом даже в 2022 году.

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По сведениям специалистов VUSec, защита Retpoline, которую продвигают красные, не только не эффективна против Spectre V2, но и проигрывает универсальной защите прежде всего по показателям скорости. В большинстве пользовательских сценариев падение производительности не превышает 5%, тогда как в отдельных условиях наблюдается потеря до 54% скорости. В данном случае в тестах участвовал процессор Ryzen 9 5950X на операционной системе Linux. Что любопытно, при использовании универсальных заплаток в Linux 5.17 Git потеря производительности оказывается несущественной.

А вот после тестирования патча Retpoline на ноутбуке с процессором Ryzen 9 5900HX, обнаружилась куда более опасная тенденция. Как видите, максимальное падение наблюдается не выше 22%, а вот средние показатели выглядят пугающе. Огромные проблемы наблюдаются и на серверах с процессорами AMD EPYC, ну а эксперты отмечают, что уже вскоре патч прилетит и на операционную систему Windows. Он является обязательным, хотя какое-то время будет возможность его откатить или вовсе не устанавливать при указании тех или иных настроек.

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Фанаты красной команды уже обвинили Intel в очернении репутации процессоров AMD, но в данном случае приходится констатировать, что Лизе Су в срочном порядке нужно выпустить нормальный патч, который не будет снижать производительность компьютеров миллионов людей по всему миру. Если вы хотите получить больше подробностей, обращайтесь в данный материал, где есть подробный разбор полётов. Эксперты советуем использовать универсальный патч, но мы пока можем предложить вам и вовсе повременить. Если речь идёт о домашнем компьютере, на котором нет секретных данных, то лучше пару недель изучить ситуацию и только после этого решаться на подобные шаги. А иначе получается странная ситуация: вы покупали процессор Ryzen 5 3600Х, а усилиями специалистов красной команды получили Ryzen 5 3600. Нет уж, спасибо.

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#amd #эксплойт #spectre v2
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