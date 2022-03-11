При этом сами разрабатывают цифровой доллар, желая наводнить мир виртуальными фантиками

Известно, что правительство США рассматривает выпуск национальной валюты цифровой доллар. Всё это пока только планы, которые обсуждаются и проходят через различные комиссии и ведомства. Никто за пределами Америки не интересуется подобными вопросами, поскольку это право США, что вполне логично. Но вы только представьте, что глава Китая захотел бы заявить о беспокойстве по этому поводу. Что он собрал бы комиссию, которая потребовала бы запрета цифрового доллара, поскольку это может навредить национальным интересам страны. Абсурд? Так и есть, в нормальном мире, это кажется полным бредом, но с точки зрения американской демократии – это логично и справедливо, ведь Государственный департамент США заявил о желании ограничить хождение цифрового юаня.

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Собрались важные министры, которые обсуждали риски и опасности появления цифровой криптовалюты Китая. Эксперты выражали те или иные мнения, уверяя, что такой шаг повлияет на существующие торговые отношения, а также может навредить экономике США. Поскольку запретить китайцам не могут, то планируется ограничить хождение криптовалюты в Европе, а также исключить её из существующих платёжных систем. Проще говоря, не пустить в SWIFT и заблокировать вывод на карты Visa и Mastercard.

Крупным компаниям предписано держаться подальше от цифрового юаня, а уж тем более не проводить с его помощью расчёты и не хранить в любом виде. Уже были выставлены требования к союзникам в Европе и другим главам государств раскрыть данные о том, используют ли они цифровой юань в качестве резервной валюты или любых других операций. Как видите, всё это происходит сегодня. Дядюшка Сэм, похоже, окончательно сошёл с ума, пытаясь всё и всех контролировать. Вполне возможно, что США удастся заставить Европу отказаться от расчётов в цифровом юане, но это ничего не изменит, ведь есть и другие системы, а текущая экономическая ситуация, в которой ЕС оказался из-за американских санкций, уже привела к масштабному росту цен и удорожанию основных товаров.

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В США полагают, что именно цифровой юань поможет России обойти санкционные ограничения, и пытаются остановить летящий на всех парах поезд. Увы, но сегодня политики не осознают, что именно их действия способствуют отказу от доллара как мировой резервной валюты. После санкций в сторону России у десятков и даже сотен стран не осталось сомнений, что демократии не существует, а США готовы на любые действия в адрес непокорных. Что и говорить, если даже партнёр Джорджа Сороса осознаёт всю опасность действий существующей администрации Белого дома.