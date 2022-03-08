Именно так считает один из самых уважаемых инвесторов и экспертов Джим Роджерс

Сформировавшийся после Второй мировой войны миропорядок позволил национальной валюте США занять ведущую позицию на рынке. Большинство стран хранило и хранит свои валютные резервы именно в долларах, что все эти десятилетия позволяло американцам брать триллионы долларов в долг, проедая их или раскидывая по карманам миллиардеров. Именно так случилось во время пандемии коронавируса, когда выделенные на поддержание банковского и социального секторов триллионы тут же перекочевали на счета владельцев Microsoft, Google, Apple и многих других. Что и говорить, если Илон Маск за считанные месяцы стал самым богатым человеком на планете, хотя реальное производство автомобилей не увеличилось, а цены продолжили расти.

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Но вернёмся к текущей ситуации. Известно, что 16% всех резервов Россия хранит в американских долларах. Сюда же добавьте 32% в евро и получите почти 50% всех резервов в валютах недружественных государств. Учтите, что эта мысль не принадлежит автору данного материала, поскольку её сегодня высказал один из старейших и уважаемых инвесторов Джим Роджерс. Кстати, именно он вместе с Джорджем Соросом владеет знаменитым фондом Quantum Fund. По словам Джима Роджерса, если США хотели, чтобы доллар оставался международной валютой, то не должны были менять правила игры. Ну а происходящее сейчас демонстрирует, что ребята из Вашингтона не намерены играть честно, наглядно показав всему миру, что может ждать непокорных и несогласных с политикой США.

Джим Роджерс полагает, что после показательной порки РФ со стороны Запада стало очевидно, что пришло время искать альтернативную валюту для торговли. И это беспокоит не только Россию и Китай. На самом деле список очень длинный и возглавляют его Индия, Бразилия и Иран. При этом инвестор напоминает, что США является страной с самым крупным международным долгом в мире. Поскольку правила игры нарушены, то нет никаких гарантий, что и долговые обязательства могут оказаться под угрозой. Здесь всё просто, ведь можно выпустить очередной закон, в котором указать, что весь долг перед гражданами Китая признаётся списанным.

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Сам Джим Роджерс пока даже не представляет, что в обозримой перспективе может заменить доллар, но конец международной гегемонии национальной валюты близок. Что до Биткоина или любой другой криптовалюты, которая по мнению некоторых экспертов способна заменить фиатные деньги, то инвестор сомневается в подобном раскладе. Он констатирует, что финансовый сектор может эффективно работать только в условиях полного контроля. Если такового нет, вас не воспринимают всерьёз. Поскольку Биткоин просто невозможно контролировать полностью, то и занять место доллара в будущем ему не суждено. Джим Роджерс осознаёт всю сложность положения и с сожалением говорит о том, что ему как американцу не нравится то, что правительство делает с долларом, но все карты брошены, а мир увидел на что способны США.