Удовольствие планируют растянуть до 2030 года, но пока это кажется весьма сомнительной затеей

Несколько дней назад США заявили о полном отказе от российских энергоносителей. При этом ребята из Вашингтона обратились ко всем своим союзникам с призывом последовать их примеру. Одновременно с этим там отметили, что понимают положение Евросоюза, поэтому пока не будут требовать аналогичных действий. На фоне этого собралась большая Европейская Комиссия (ЕК), в рамках которой политики полностью поддержали планы США и заверили заокеанских партнёров в солидарности. При этом прозвучало желание отказаться от российской нефти и газа в самое ближайшее время. Такой ход не мог не остаться незамеченным рынком, поэтому газ тут же подпрыгнул до 3800 долларов за 1000 кубометров, а нефть перевалила планку в 140 долларов за баррель.

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Нужно признать, что подобное ценообразование тут же повлияло на стоимость энергоносителей в Европе. Уже несколько дней мы видим огромные очереди на заправках, где цена бензина бьёт всё новые рекорды. Ну а стоимость электричества и вовсе поднялась до 10 раз, что в купе с подорожанием продуктов питания не вызывает оптимизма и жителей Евросоюза. Неясно, сколько ещё западные политики смогут испытывать терпение своих граждан. Пока они успокаивают их тем, что в России ещё хуже, но вскоре такая мантра перестанет действовать. Но вернёмся к теме нашего материала. Дело в том, что был подписан документ под названием REPower EU. Он предполагает полный отказ от российских энергоносителей до 2030 года. Якобы, это крайний срок, но отдельные политики заверили США в том, что это случится намного раньше. С этой целью будет проводиться диверсификация поставок. В первую очередь нужно больше закупать сжиженного газа (СПГ) из США. Видимо планируется построить терминалы для его обработки, вот только пока неясно, кто за это заплатит. Также будут увеличены поставки из других стран, которые смогут заменить Россию на этом направлении.

И вот здесь мы сталкиваемся с самым интересным, ведь в тот же день руководство Норвегии констатировало, что все мощности работают на пределе возможностей, и получить ещё газа в ближайшее время не выйдет. Это похоже на цирк с видеокартами. Дженсен Хунаг как бы и хочет нарастить производство графических чипов, но не может этого сделать из-за нехватки мощностей на заводах TSMC. Мало того, даже когда перед ним и открывается такая возможность, он начинает сомневаться, а вдруг наступит криптозима. Вдруг майнеры перестанут покупать видеокарты. Джесен Хуанг прекрасно понимает, что геймерам столько видеокарт просто не нужно, а ведь ещё есть опасность вторичного рынка, конкурировать с которым просто невозможно. Словом, Норвегия пока скромно отсиживается.

И вот на фоне всей этой истерии, когда европейские политики носятся по континенту в поисках новых скважин, любопытное заявление сделал премьер-министр Венгрии. Сегодня утром Виктор Орбан рассказал об очередном решении ЕК, которая совершенно внезапно постановила не вводить никаких санкций против импортирования газа и нефти из России. Виктор Орбан назвал это крайне благоприятным решением для Венгрии, что обеспечит экономическую и энергетическую безопасность страны. Судя по всему, попытки найти замену российскому газу будут продолжаться. Европа может даже построить за миллиард долларов огромный перерабатывающий комплекс для СПГ из США. Очевидно, что за это заплатят налогоплательщики из Германии, которым мы и пожелаем терпения, ведь именно им придётся взять на себя нелёгкую ношу.

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Кстати, на 2030 год во многих странах Европы намечен отказ от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Представьте сколько электричества понадобится электрокарам. А ведь вырабатывать его должны были из российского газа. Похоже ещё одной европейской мечте не суждено сбыться. Пока вся надежда на дядюшку Сэма.