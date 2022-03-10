Способ есть, но узнают о нём слишком мало владельцев игровых приставок

Нет сомнений, что от американских санкций в той или иной степени пострадают все граждане РФ. При этом, даже если на вашем благосостоянии введённые ограничения никак не отразятся, то есть и другие аспекты жизни. Например, вы не сможете сходить на долгожданный фильм в кинотеатр, поскольку все релизы крупных студий перенесены на неопределённое время. Будут сложности с покупкой смартфонов и бытовой техники, когда вместо привычных брендов вам придётся брать китайский подвал, прямиком из рук всемирно известного дядюшки Ляо. Ничуть не лучше положение у модниц и даже тех, кто пользовался иностранной косметикой, ведь бренды ушли, а новой продукции не будет. Ощутить дискомфорт должны и геймеры, которые потеряли доступ к комплектующим по нормальным ценам на многие месяцы вперёд. С играми всё сложно, но владельцы персональных компьютеров хотя бы смогут поиграть в пиратские версии, а вот у владельцев игровых приставок всё совсем плохо.

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Sony заранее сообщила о приостановке своей деятельности в РФ (нет поставок PlayStation 4 и PlayStation 5), но случилось это только вчера вечером. Всё это было ожидаемо, а простого выхода из сложившейся ситуации просто нет. Японская корпорации сообщила о полной остановке продаж консолей и всех игр, включая ближайший релиз Gran Turismo 7, за который многие уже внесли предоплату. Всем было ясно, что будет сложно, ведь купить игру в PlayStation Store станет невозможно, но никому в голову не пришло, что будет затруднён доступ к уже имеющейся библиотеке.

Есть сообщения о том, что у части пользователей наблюдаются проблемы с интерфейсом, а перезагрузка не помогает. Возможно, проблема пока не носит массового характера, но проверить эти данные сложно, поскольку далеко не все геймеры успели узнать о случившемся и включить консоли. Аналогичным образом повела себя и японская Nintendo, заблокировавшая собственный магазин, а вот информации о проблемах с доступом к уже купленным играм там пока нет.

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Если вы хотите и дальше продолжать пользоваться всеми благами цивилизации, то остаётся только настроить сервис VPN до подключения к игровой приставке. Сделать это можно через роутер, но в некоторых случаях может понадобиться сбросить регион проживания. С покупкой игр могут возникнуть проблемы, поскольку оплата с карт российских банков затруднена. Многие переводят свои деньги в криптовалюты, а после оплачивают при помощи иностранных цифровых сервисов. Способ безотказный. Несмотря на вполне осязаемую возможность и дальше покупать игры для приставок, нужно признать, что большинство владельцев консолей этого сделать не сможет. Многие даже не узнают о таком способе, а другие не обладают достаточными знаниями для настройки. Кстати, игровые консоли Xbox уже давно заблокированы аналогичным образом.