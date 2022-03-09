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США угрожают закрыть китайскую SMIC в случае попытки выпускать процессоры Эльбрус и Байкал
Об этом заявила госпожа Джина Раймондо, занимающая пост министра торговли США
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Первой о разрыве контрактов и блокировке поставок полупроводниковой продукции в РФ заявила компания TSMC. Нужно понимать, что за многие годы правительство США сделало всё для превращения руководства Тайваня в мелких агрессивных коррупционеров, которые полностью зависимы от воли Вашингтона. Можно констатировать, что решения TSMC не являются самостоятельными и продиктованы угрозами извне. Пока статус-кво будет соблюдаться, никаких подвижек на этом направлении не предвидится. Есть мнение, что корабли Китая могут захватить остров, но пока они несмело прогуливаются рядом с территориальными водами Тайваня. 

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Неясно, что на этот счёт думают ребята в США. Вполне возможно, что им такой манёвр кажется маловероятным. Здесь пока без комментариев, а вот высказывания министра торговли США выглядят крайне агрессивно. Так, Джина Раймондо (ещё одна воинствующая леди) сегодня откровенно угрожала Китаю, предупреждая его о последствиях продолжения сотрудничества с Россией в полупроводниковой сфере. Прежде всего угрозы направлены в сторону Huawei, которой в последнее время позволено закупать некоторые виды высокопроизводительных чипов. Здесь нужно признать, что угрозы вполне осязаемы, ведь мы прекрасно понимаем текущие возможности США.

Но это далеко не всё, что сказала эта дама. Джина утверждает, что может уничтожить Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), если это потребуется. Госпожа Раймондо полагает, что китайская компания намерена помочь России с выпуском процессоров (Эльбрус и Байкал), поэтому настоятельно предупреждает SMIC и советует отказаться от подобных контрактов. В данном случае нужно понимать, что мы не знаем, как поведёт себя китайский гигант. Он уже много лет находится под санкциями и не может закупать самое современное оборудование производства голландской ASML Holding NV. Именно это железо отвечает за переход на более высокоточные технологические процессы. Сомнительно, чтобы США открыли SMIC доступ к подобному оборудованию. Скорее всего в Вашингтоне надеются, что все вокруг продолжат следовать командам американцев, игнорируя собственные интересы.

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Ещё раз отмечаем, что китайцы могут как проигнорировать предупреждение, так и последовать ему. Любое решение ставит SMIC в неловкое положение, но есть интересные данные, которые позволяют судить о решимости руководства Китая. Сегодня утром состоялся брифинг, в рамках которого высокопоставленный чиновник (лень искать источник, это один из министров) из Поднебесной заявил о том, что будут реагировать на попытки западных политиков ограничить те или иные китайские компании. Любые поползновения будут жёстко пресекаться, а особенно те, что наносят вред экономическим интересам страны.

#smic #санкции
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