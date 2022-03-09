Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Как купить видеокарту и не попасть на удочку мошенников – горелая GeForce GTX 1080 Ti в тесте DG
Геймер купил горелую видеокарту, которая первые несколько часов исправно работала
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Время от времени мы изучаем ценообразование видеокарт в магазинах и на вторичном рынке. Далеко не всегда лучшим выбором является Авито, поскольку какое-то время стоимость графических чипов сильно упала, ну а перекупщики и майнеры, которые там преобладают, просто не успевают сориентироваться. А может просто не хотят, надеясь на тех, кто вообще не разбирается в видеокартах. Несмотря на это находится достаточно людей, которые покупают видеокарты как на вторичном рынке, так и в магазинах. Отметим, что в последние недели розница нас совсем не радует, но это уже другая история.

реклама

Так вот, сегодня блогер Daniil Gerasimov выложил любопытное видео, доказывая одну простую истину: покупая видеокарту на вторичном рынке, нужно протестировать все узлы, а лучше и вовсе заглянуть под капот. Как оказалось, несколько дней назад неизвестный счастливчик разжился GeForce GTX 1080 Ti по весьма выгодной цене. Он встретился с продавцом, пришёл к нему домой, где смог протестировать карточку в течение часа. Подопытная вела себя прекрасно и не подавала признаков болезни. Решив, что видеокарта жива, а продавец кристальной души человек, парень прибежал домой, установил её на свой компьютер и начал играть. Уже через несколько часов появились артефакты изображения, а после картинка и вовсе пропала. Система перестала загружаться, после чего раздосадованный покупатель начал звонить бывшему владельцу.

Как вы сами понимаете, возвращать деньги никто не планировал, мотивируя это тем, что новый владелец мог за это время сломать видеокарту, либо сжечь её путём разгона. Поспорить с таким утверждением нельзя, поскольку некоторые горячие головы действительно способны на подобное вредительство, но в данном случае перед нами обычный обман. После того как старушка GeForce GTX 1080 Ti попала в руки мастеру стало ясно, что бывший владелец прекрасно знал, что она умирает. К счастью, там подгорели всего несколько планок памяти, которые были заменены в кустарных условиях непрофессионалом. После несложной процедуры видеокарта ожила, а новый владелец доплатил ещё немного денег, отделавшись лёгким испугом.

В данном случае крайне сложно что-то советовать нашим читателям. Всё дело в том, что при покупке видеокарту протестировали в играх, а после она ещё несколько часов работала. Это значит, что выявить дефект без вскрытия было невозможно. И вот здесь нужно понимать, что далеко не каждый продавец согласиться вскрыть свою видеокарту перед первым встречным. Даже если там будет всё в полном порядке, вдруг покупатель откажется её брать. Это замкнутый круг, поэтому подходите к покупке со всем вниманием. Многие видеокарты серии GeForce GTX 1000 трудились на фермах годами. Ресурс у них исчерпан, а сами они нуждаются в хорошей профилактике. Это не значит, что именно вам попадётся такой вот нелицеприятный случай, но стоит всегда быть начеку.   

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр


#видеокарты #geforce gtx 1080 ti
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Nvidia может выпускать видеокарты серий RTX 3000 и RTX 4000 параллельно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
313
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
46
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
280
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
3
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
166
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
17
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
43
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
261
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
31
В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
+
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
220
Toshiba считает, что украинские события усугубят дефицит компонентов
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
40
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Mortal Kombat 12 может выйти в 2023 году
4
Смартфон Samsung Galaxy A33 получит процессор Exynos 1280 с поддержкой сетей 5G
1
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
92

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
28
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
9

Сейчас обсуждают

Midosa
01:01
Из-за бункерного кретина пришлось срочно томагавк на z690 брать - а ведь эту ждал...((( Хотя эта теперь будет стоить, как 3 на z690 14 дней назад. Старается, гад, всё на благо народа делает...
AMD скинула цена на процессоры Ryzen 5000 на 25%, но на покупателях из РФ это не отразится
vlv.rmn
01:00
Не выдумывай, там ездят на стареньких тойотах за ~2000$
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Лебедь черный
01:00
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2017/07/Ukraina-i-Russkij-Medved-26-08-14-210x300.jpg
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Геннадий Хоменко
01:00
пиндосы конечно ) и загнивающая гейропа..они развивались развивались развивались..а потом перестали покупать хас и нефть у сроссии..лишили сросию денег на покупку всего что изобрела и сделала пиндосия...
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Лебедь черный
00:58
Так на местах перестреляют местных гуляйтеров. Саботаж решений "правительства". А всех прикрыть 500тыс надо. С комендатурами, охраной и прочим.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Геннадий Хоменко
00:56
В городах России огромные очереди в Макдональс, после новости о его закрытии из-за нападения России на Украину Как в первый раз, но только в последний😂
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Михаил Зубченко
00:56
То есть доступ закрывают cdpr МНЕ, а спрашивать я должен с ПРАВИТЕЛЬСТВА ? Интересная у вас логика. Вас если банят в игре, вы тоже митинги у кремля устраиваете ?
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Midosa
00:55
Я о том и говорю. Шпион, которого провели на пост с определённой целью. Супероперация. Первая такого масштаба в мировой истории. 20 лет деятельности - все до единого закона - во вред гос-ву и людям. О...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Midosa
00:52
Ага. Монголо-татар так же дотировали. Из средств, собранных в других регионах. Называлось - "платили дань".
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Аким Новак
00:51
А где обновление для Redmi Note 8 Pro?
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем