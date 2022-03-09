Геймер купил горелую видеокарту, которая первые несколько часов исправно работала

Время от времени мы изучаем ценообразование видеокарт в магазинах и на вторичном рынке. Далеко не всегда лучшим выбором является Авито, поскольку какое-то время стоимость графических чипов сильно упала, ну а перекупщики и майнеры, которые там преобладают, просто не успевают сориентироваться. А может просто не хотят, надеясь на тех, кто вообще не разбирается в видеокартах. Несмотря на это находится достаточно людей, которые покупают видеокарты как на вторичном рынке, так и в магазинах. Отметим, что в последние недели розница нас совсем не радует, но это уже другая история.

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Так вот, сегодня блогер Daniil Gerasimov выложил любопытное видео, доказывая одну простую истину: покупая видеокарту на вторичном рынке, нужно протестировать все узлы, а лучше и вовсе заглянуть под капот. Как оказалось, несколько дней назад неизвестный счастливчик разжился GeForce GTX 1080 Ti по весьма выгодной цене. Он встретился с продавцом, пришёл к нему домой, где смог протестировать карточку в течение часа. Подопытная вела себя прекрасно и не подавала признаков болезни. Решив, что видеокарта жива, а продавец кристальной души человек, парень прибежал домой, установил её на свой компьютер и начал играть. Уже через несколько часов появились артефакты изображения, а после картинка и вовсе пропала. Система перестала загружаться, после чего раздосадованный покупатель начал звонить бывшему владельцу.

Как вы сами понимаете, возвращать деньги никто не планировал, мотивируя это тем, что новый владелец мог за это время сломать видеокарту, либо сжечь её путём разгона. Поспорить с таким утверждением нельзя, поскольку некоторые горячие головы действительно способны на подобное вредительство, но в данном случае перед нами обычный обман. После того как старушка GeForce GTX 1080 Ti попала в руки мастеру стало ясно, что бывший владелец прекрасно знал, что она умирает. К счастью, там подгорели всего несколько планок памяти, которые были заменены в кустарных условиях непрофессионалом. После несложной процедуры видеокарта ожила, а новый владелец доплатил ещё немного денег, отделавшись лёгким испугом.

В данном случае крайне сложно что-то советовать нашим читателям. Всё дело в том, что при покупке видеокарту протестировали в играх, а после она ещё несколько часов работала. Это значит, что выявить дефект без вскрытия было невозможно. И вот здесь нужно понимать, что далеко не каждый продавец согласиться вскрыть свою видеокарту перед первым встречным. Даже если там будет всё в полном порядке, вдруг покупатель откажется её брать. Это замкнутый круг, поэтому подходите к покупке со всем вниманием. Многие видеокарты серии GeForce GTX 1000 трудились на фермах годами. Ресурс у них исчерпан, а сами они нуждаются в хорошей профилактике. Это не значит, что именно вам попадётся такой вот нелицеприятный случай, но стоит всегда быть начеку.

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