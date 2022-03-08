Даже если вы уже сделали предзаказ, игра вам не достанется

После ухода с российского рынка крупнейших западных брендов, возникли разговоры об официальном разрешении пиратского софта. Подобная инициатива рассматривается на самом высоком уровне, но пока не принята в качестве контрмер. Пока последователи Весёлого Роджера только готовятся поднять флаги, появилось любопытное постановление, которое открывает перед российскими разработчиками ПО массу новых возможностей. Речь идёт о законе, который позволяет отказаться от выплат за использование патентов, выданных в недружественных странах. Проще говоря, если раньше за использование чужой интеллектуальной собственности с вас брали процент с продаж, то сегодня можно помахать западным патентодержателям рукой.

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Возвращаясь к пиратскому флагу, самое время вспомнить о блокировках со стороны игровых студий. Большинство из них остановили продажи игр, оставив российский рынок без новых разработок. К счастью, доступ к уже купленным играм всё ещё остаётся в Steam и других площадках, а вот представители украинской студии GSC Game World пошли ещё дальше. Прежде всего они потребовали удалить страницу с ещё не вышедшей игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl со всех площадок, где она может быть доступна жителям РФ. На момент написания данного материала игра недоступна в Steam, ну а в Epic Games Store её всё ещё можно увидеть. Скорее всего, уже сегодня потенциальный хит пропадёт и оттуда. Неясно, как поступят разработчики с уже полученными деньгами в виде предзаказов. Неужели присвоят себе в качестве трофея?

Также недоступны и старые игры студии GSC Game World. И это не только серия S.T.A.L.K.E.R., но и Казаки. Если вы сделали предзаказ, то мы рекомендуем вам требовать деньги уже сегодня. По правилам онлайн-площадок, вам не имеют права отказать. Очевидно, что массовый отказ от покупки станет для ребят из GSC Game World отличным уроком. Нет никаких сомнений, что большая часть потенциальных покупателей территориально проживает в России. На что студия с украинскими корнями надеется, остаётся загадкой.

А вообще это массовая проблема коснулась сильнее всего владельцев игровых приставок. Дело в том, что геймеры на персональных компьютерах всегда могут скачать игру с торрента, тогда как владельцы консолей просто оказались заложниками политики Sony и Microsoft. В интернете есть гайды, позволяющие обойти ограничения. Для этого предлагается использовать VPN на уровне роутера. Пока такой способ работает, но никто не знает, что будет завтра. Ко всему прочему нужно понимать, что даже в этом случае покупка игр осложнена. Чаще всего используют иностранные платёжные системы, переводя туда деньги посредством криптовалют.

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P.S. Автор данного материала уже перешёл на светлую сторону силы. Для начала была скачана с торрента и пройдена Shadow Warrior 3, а сегодня такой же участи подверглась ELEX II.