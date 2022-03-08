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Текущее поколение графических чипов NVIDIA столкнулось с массой проблем. Прежде всего это дефицит полупроводников, который не позволил нарастить производство в достаточном количестве. Об этом знают все, но немногие говорят о просчётах руководства компании. Дело в том, что ещё до начала продаж серии GeForce RTX 3000, было остановлено производство большинства графических чипов предыдущего поколения. Вместе с развернувшимся дефицитом и атакой майнеров это привело к масштабному подорожанию на всех рынках. Согласно недавнему заявлению руководства NVIDIA, в рамках следующего поколения такую ошибку уже не допустят, а значит мы увидим в магазинах не только новые графические чипы серии GeForce RTX 4000, но и уже существующие на рынке на архитектуре Ampere.

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Нужно учитывать, что обычно прекращение производства графических чипов предыдущего поколения происходило плавно, что было оправдано тем, что выход видеокарт не происходит одновременно. Так, вначале на полках появляются флагманы, затем середняки, и только с задержкой в 12 месяцев можно купить игровые бюджетные модели. На первый взгляд такое решение кажется оптимальным, вот только ранее утверждалось, что линейка Ada Lovelace окажется самой дорогой за всё время существования графических чипов. Это может значить только одно: новинки появятся по заоблачным ценам.

Поскольку мы уже видели множество различных слухов о серии GeForce RTX 4000, то сегодня ограничимся информацией о предполагаемой производительности.

  • GeForce RTX 4090 окажется до 110% быстрее GeForce RTX 3090
  • GeForce RTX 4070 предложит до 3 раз выше производительность по сравнению с GeForce RTX 3070 и окажется на 30% быстрее GeForce RTX 3090
  • GeForce RTX 4060 будет приблизительно равна по производительности с GeForce RTX 3080
  • GeForce RTX 4050 Ti сможет сравниться с GeForce RTX 2080 Ti или более новой GeForce RTX 3070
  • GeForce RTX 4050 будет аналогична по производительности с GeForce RTX 3060

Стоит учитывать, что речь может идти как по чистой производительности, так и в трассировке лучей. Но вся эта информация так или иначе уже мелькала, в то время как данные об использовании видеопамяти стандарта GDDR7 появились впервые. Инсайдеры полагают, что первая ревизия графических чипов Ada Lovelace будет предлагаться с видеопамятью стандарта GDDR6X на скорости 24 Гбит/с, а вот вторая ревизия уже будет основываться на более скоростной GDDR7, скорость которой стартует с 32 Гбит/с.

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Нужно понимать, что всё это пока только слухи, ну а инсайдеры уверяют, что за рост производительности придётся платить. И речь не только о цене, но и об энергопотреблении. Предполагается, что этот показатель для флагманов будет достигать 850 Вт и потребует блока питания на 1500 Вт. Вполне возможно, что это всего лишь слухи.

#видеокарты #видеокарты 2019 #geforce rtx 4090 #gddr7
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