По мнению автора канала ПроТОН, сегодня инвестиции в видеокарты является лучшим способом выжить в приближающемся экономическом кризисе

Все крупные бренды заявили об уходе с российского рынка. Самые недалёкие уверяют о полном разрыве отношений, в то время как более разумные сообщают о вынужденной приостановке продаж. В таком случае в качестве главной причины называют мифические сложности с поставками, которые возникли на фоне глобального кризиса. Всем вокруг ясно, что такие компании опасаются санкций со стороны США, пытаясь не только угодить хулигану с большой дубинкой, но и не потерять клиентов и рынок. Кстати, если говорить о рынке, то только одни продажи смартфонов за 2021 год на территории РФ составили 7.6 миллиарда долларов.

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Обратите внимание на график ниже. Как видите, 34% всего рынка за Samsung, 26% за Xiaomi и 15% за Apple. Ясно, что доходы распределяются иначе, а большая часть уходит яблочникам. В подтверждение этому есть официальная статистика, согласно которой после ухода с российского рынка каждый день Apple теряет по 3-5 миллионов долларов. В масштабах мира это не такая большая сумма, но нужно помнить, что каждый незаработанный миллиард долларов – это рабочие места, а инвесторов может не устроить странная отговорка относительно присоединения к санкциям, к которым и не нужно было присоединяться. Учтите, что точно такая же ситуация и с другими брендами, а многие и вовсе не смогут вернуться на российский рынок.

Очевидно, что заменить смартфоны Apple в головах российских элит будет непросто, а вот модная одежда и бытовая техника – это мультбрендовый товар. Уже вскоре сюда придут китайцы, которые быстро заполнят образовавшийся вакуум. Что до смартфонов, то положение могут спасти китайцы, которые давно пытаются войти на российский рынок, но не могли закрепиться из-за сильной конкуренции со стороны Samsung и Apple. Поскольку многих из вас волнуют видеокарты, то мы предлагаем изучить размышления блогера с канала ПроТОН. По его мнению, не всё так плохо, как может показаться. Всё дело в том, что громкие заявления NVIDIA не имеют ничего общего с реальностью. Да, продавать напрямую свои видеокарты компания в РФ не будет, а вот завозить их из ОАЭ или Казахстана (Китая или любой другой страны, которая не поддержала санкции) никто не запретит. Это значит, что уже вскоре мы увидим резкое снижение цен на видеокарты, хотя до позиций конца февраля далеко. Вполне возможно, что наладить поставки удастся уже к концу марта, но не исключено, что геймеры из РФ будут испытывать перебои со снабжением ещё несколько месяцев.

И здесь блогер уверен, что для многих российских пользователей наступает лучшее время войти в майнинг. В данном случае уже не так важно, что фарминг не приносит прежних доходов, ведь из-за дешевеющего рубля благосостояние большинства жителей страны ухудшится. И здесь тихой гаванью может стать добыча Эфира. Это позволит вам получать постоянный стабильный доход в долларах, с которыми сегодня туго. Вообще мы не станем утверждать, что это действительно лучшее решение в сложившейся ситуации. Если у вас нет в кубышке денег на полноценную ферму, то брать одну единственную видеокарту на последние сбережения не стоит. А вот для состоятельных россиян такой способ действительно может оказаться удачным решением.

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