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Европейские цены на видеокарты падают и могут вернуться к рекомендованным в ближайшие месяцы
Ожидается, что в США цены вернуться в норму в самое ближайшее время
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Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с ценами на видеокарты на российском рынке. Если не вдаваться в подробности, то флагманская GeForce RTX 3090 стоит дороже 600 000 рублей, ну а бюджетная GeForce GTX 1650 подорожала до 67 тысяч. Можно с уверенностью предположить, что это ещё не конец, а улучшения стоит ожидать только в том случае, если будут налажены серые поставки прямиком из Китая. Пока на это надеяться слишком рано, а значит геймерам снова придётся потуже затягивать пояса. На самом деле это стоит сделать в любом случае, ведь все крупные игровые студии ушли из России, а значит локализаций на русском языке не будет. Вообще в этом есть и хорошие новости, ведь в таком случае можно скачивать игры с торрентов, ощутимо экономя бюджет в нелёгкое для страны время.

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Ну а на европейском рынке видеокарты дешевеют. Эксперты отмечают, что на вторую неделю марта цены снизились до отметки, которая была зафиксирована на начало 2021 года. Как видите, лучше всего дела обстоят с графическими чипами производства AMD. Более развёрнутую статистику вы можете увидеть в данном материале, а мы предлагаем ознакомиться с таблицей. Итак, на 6 марта цены на продукцию красной компании превышали рекомендованные на 35%. В данном случае мы призываем вас помнить, что речь идёт о европейских ценах. Они не привязываются к доллару и пересчитываются в евро с учётом налогов. К примеру, если GeForce RTX 3050 стоит в США 250 долларов, то в Европе стоимость её стартует с 280 евро.

Что до NVIDIA, то продукция этой компании на 41% дороже рекомендованной стоимости. Причина здесь в том, что графические чипы GeForce RTX 3000-й серии намного лучше подходят для майнинга Эфира. При этом даже блокировка хешрейта не смогла остановить фермеров, ведь даже 70% хешрейта – это лучше, чем могут предложить аналоги Radeon RX 6000-й серии. Эксперты полагают, что дальнейшее удешевление графических чипов столкнётся с целым рядом препятствий. В первую очередь упоминается политический кризис и неопределённость на биржах. Сюда стоит прибавить резкий рост цен на энергоносители, что станет ударом для экономики большинства европейских стран. Вполне возможно, что покупательская способность снизится, а ритейлеры попытаются компенсировать ущерб за счёт роста цен.

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Ну а в США всё стабильно. Аналитики уверяют, что дешевеющий Эфир открывает перспективы для снижения цен на видеокарты. Точных прогнозов нет, но уже осенью AMD и NVIDIA выпустят новые поколения видеокарт, что позитивно скажется на ценообразовании. А вообще эта весна должна преподнести геймерам множество сюрпризов. Так, уже вскоре на прилавки хлынут видеокарты производства Intel. Кроме того, в апреле AMD готовит обновлённую серию с флагманским Radeon RX 6950 XT. Он получит скоростную память на 18 Гбит/с, что позволит ему нарастить чистой производительности. Не сидит без дела и NVIDIA, которая готовит суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti. Вполне возможно, что снижение цен нас ждёт уже этой весной, хотя российских пользователей всё это может и не коснуться.

#видеокарты
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