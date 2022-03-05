Также в продажу поступит Ryzen 5 5600 за 199 долларов

Несмотря на определённые успехи, Intel так и не смогла добиться полного доминирования за счёт процессоров серии Alder Lake. AMD потеряла часть продаж, но в целом устояла. Что любопытно, случилось это несмотря на то, что по чистой производительности синие опережают красных, при этом обходятся дешевле. Сравните: Core i7-12900K, являющийся прямым конкурентом Ryzen 9 5900Х, стоит на 200 долларов дешевле, но в играх демонстрирует аналогичную производительность. В начале 2022 года стало ясно, что сдаваться Лиза Су не намерена, а отвоёвывать игровой рынок будет экспериментальный Ryzen 7 5800X3D.

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И здесь стоит помнить, что всё всегда упирается в цену. До недавнего времени Intel обходила AMD по этому параметру. Похоже, первые подвижки на этом направлении уже есть. Так, крупные американские площадки уже приступили к снижению цен на серию Ryzen 5000. Несколько дней это случилось в Microcenter, а сегодня о скидках отрапортовали Amazon и Newegg. Как видите, Ryzen 5 5600X с 300 долларов подешевел до 210 вечнозелёных, а Ryzen 9 5950X с 800 долларов опустился до 550. Ryzen 9 5900X ранее предлагался за 550 долларов, тогда как сегодня его можно купить за 400 долларов. Ну а Ryzen 7 5800X, который долгое время не дешевел ниже 550 долларов, сегодня стоит всего 300 долларов. Если вы думали, что хорошие новости на этом заканчиваются, то спешим вас порадовать, ведь на подходе три новых процессора. Это:

Ryzen 5 5500 – 6-ядерный бюджетный камень стоимостью 149 долларов без поддержки многопоточности

Ryzen 5 5600 – ещё один 6-ядерник, который будет стоить 199 долларов и предложит полноценных 12 потоков

Ryzen 7 5700Х – геймерский 8-ядерный 16-поточный процессор, который оценён в 299 долларов.

Эксперты отмечают, что сегодня относительно недорогие Core i5-12400/12400F вытесняют аналоги производства AMD с рынка. Таким образом у красных просто нет выбора. Неясно, насколько скоростными будут новые камни, но цены пока выглядят перспективно. В то же время более скоростной Ryzen 7 5700Х будет играть в ценовом диапазоне Core i5-12600K. Ожидается, что новинки поступят в продажу в конце марта.

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Напомним, российский рынок пока останется без процессоров, как новых, так и старых. Здесь зверствует дефицит, а магазины повышают цены каждый день. Вполне возможно, что через пару месяцев всё это завершится, поэтому мы предлагаем пока просто быть в курсе происходящих анонсов, спокойно планируя обновление своего железа в будущем.