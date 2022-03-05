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Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
Так дорого процессоры и видеокарты не стоили ещё никогда
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3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

В 2021 году AMD и NVIDIA доказали, что геймеры, которые традиционно приносили им миллиардные прибыли, для них ровно ничего не значат. Цены на видеокарты росли быстрее, чем грибы после дождя, а майнерам сгружали продукцию вагонами. Производство увеличивалось, но думать о проблемах обычных пользователей никто не хотел. Деньги затуманили разум Дженсена Хунга и Лизы Су, а многие эксперты уверяют, что в 2022 году мы увидим самые высокие рекомендованные цены на новое поколение графических чипов в истории. Когда казалось, что хуже быть не может, семейство южнокорейских предпринимателей решило полностью остановить экспорт своих товаров в Россию.

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Поскольку назревает небывалый дефицит, российские магазины хотят основательно набить свои карманы перед затяжным кризисом. Подумайте сами, процессоры завозиться не будут, видеокарт нет, а всё остальное – это никому не нужные комплектующие, которые сами по себе не имеют смысловой нагрузки. Сегодня мы пройдёмся по основным ценам и выясним, сколько же стоит сборка высокопроизводительного игрового компьютера.

Начнём с видеокарты. GeForce RTX 3090 за последние несколько дней подорожала ещё на 40 000 рублей. Хотите запускать всё в разрешении 4К на максималках? В таком случае извольте выложить 576 590 рублей. Мир сошёл с ума, если кто-то предполагает, что видеокарта может стоить такую огромную сумму. В качестве альтернативы есть GeForce RTX 3080 Ti за 398 тысяч рублей. Всё это уже не так важно, ведь никто в здравом уме не станет покупать ни первую ни вторую, ну а учитывая назревающий экономический кризис, магазины и вовсе рискуют уйти в минус, ведь покупательская способность будет падать.

Нового Ryzen 9 5950X мы в Ситилинк не нашли, а вот предыдущий флагман Ryzen 9 3950X стоит 180 890 рублей. Ещё недавно в одном из конкурирующих магазинов более новый камень предлагался за 270 тысяч. Нам неизвестна его судьба, но смотреть на ценообразование процессоров без слёз просто невозможно. Магазины ежедневно переписывают ценники, соревнуясь друг с другом в дороговизне. Если предположить, что вы прямо сейчас хотите собрать мощный компьютер, то стоимость его будет равна 1 миллиону рублей. Считаем: 576 тысяч – видеокарта GeForce RTX 3090. 180 тысяч – процессор Core i9-12900K. Итого 756 тысяч. Только не думайте, что всё остальное осталось на прежних ценах. Так, материнские платы подорожали в 2 раза и больше, а оперативная память взлетела до двух раз, как и все остальные компоненты.

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RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
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Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Если даже не считать самых дорогих комплектующих, то игровая сборка обойдётся вам в миллион рублей. Можно с полной уверенностью сказать, что это далеко не предел. Неясно, кому магазины планируют продавать такие дорогие компьютеры. Даже когда видеокарты стоили в 3 раза дешевле, брать их никто не спешил. Может быть российская розница рассчитывает на возвращающихся из Европы олигархов? Неужели пошли слухи, что Абрамович вместо футбольного клуба открывает в Москве сеть игровых клубов?

#видеокарты #процессоры
6
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