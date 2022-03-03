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Apple открыла магазины re:Store в России спустя сутки после громкого заявления Тима Кука
Купить смартфон с надкушенным яблочком уже можно, но стоит ли сегодня это делать?
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Вчера стало известно о том, что Apple остановила продажи смартфонов в России. Тим Кук опубликовал весьма странное обращение к сотрудникам, которое вообще не проясняет ситуацию. Мало того, оно пропитано общими фразами, поэтому смысловая нагрузка у него нулевая. Стоит понимать, что никто не заставлял Тима Кука останавливать продажи, ведь санкции не касаются потребительского сектора. Несмотря на это яблочники оказались в числе первых, гордо заявив о своей решимости на весь мир. Эксперты и сочувствующие аплодировали целые сутки, но всё хорошее (или плохое) кончается. На этот раз это случилось гораздо быстрее обычного.

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Как стало известно, все торговые точки re:Store в Москве снова открыты. Очередей там нет, народ иногда заглядывает, удивлённо спрашивая о санкциях. Кто-то покупает смартфоны или другую доступную технику. Другие – разочарованно уходят, понимая бесперспективность вложений. Если вы спросите, почему сегодня покупать технику Apple не стоит, то мы полагаем, что один из следующих витков санкций может привести к частичной удалённой блокировке всех физически находящихся в России телефонов и другой электроники. Несомненно, это вызовет настоящую бурю, ведь тогда и китайские пользователи осознают, что с ними могут поступить точно так же.

Итак, все re:Store открыли свои двери 3 марта в Москве. Точно такая же ситуация и в 25 других городах, ну а цены не радуют. Ещё несколько дней назад Apple сменила ценники. Мы не будем перечислять весь ассортимент, но купить iPhone 13 дешевле 74 тысяч рублей нельзя. Что любопытно, в отличие от десятков других российских магазинов, акции в re:Store никуда не делись. Есть скидки, есть выгодные предложения, а выбор пока широкий. Представители Apple утверждают, что получить больше информации можно на официальном сайте. Пока неясно, будут ли идти новые поставки, или сегодня было принято решение распродать текущие запасы.

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Отдельно поясняется, что многое решит спрос, а значит магазины будут работать что называется до последнего клиента. Apple явно не хочет терять российский рынок. В последние годы продажи росли, а покупки в цифровом магазине увеличивались. Удобство использования цифровых технологий стало привлекательным для миллионов, поэтому нет ничего удивительного, что яблочники будут цепляться за российскую аудиторию до последнего. Если вас интересует позиция других крупных компаний, то читайте эту информацию в нашем блоге. Кратко: видеокарты будут поставляться, с процессорами всё сложно, а вот отдельные бренды уходят. Надолго ли?

#apple #санкции
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