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ASIC Intel Bonanza второго поколения будет в 2 раза дешевле конкурентов и получит хешрейт 135 TH/s
Intel будет бороться с конкурентами не только ценой но и хешрейтом
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Не так давно Intel представила своё первое устройство для добычи Биткоинов, получившее название Bonanza. Это обычный ASIC, основанный на чипах, выпущенных силами TSMC и представляющий собой довольно посредственное решение. Так, хешрейт новинки достигает скромные 40 THash/s при потреблении в 3600 Вт. В качестве сравнения используются какие-то неизвестные устройства, которые выпущены несколько лет назад. Якобы новинка от Intel их даже превосходит, но это неточно. Поскольку показатели хешрейта и энергоэффективности оказались на крайне низком уровне, то было решено пока не пускать Bonanza в серию. Утверждалось, что к нему получит доступ ограниченный круг пользователей. Для понимания того, насколько несовременным получился у синих майнер, приведём простой пример: Antmienr S19j Pro, созданный инженерами Bitmain, обладает хешрейтом 104 THash/s и сжигает электричества на 1 кВт меньше.

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Судя по всему, это был пробный выстрел, который должен был доказать, что миру интересна данная тема. Что же, Intel действительно вызвала бурную реакцию у журналистов, майнеров и даже обычных пользователей. Особенно странным казалось то, что синие критикуют сжигание электричества для добычи виртуальных монет, но сами планируют выпускать устройства для этого самого сжигания. Похоже, этические проблемы Intel сегодня интересуют меньше всего. Вполне возможно, массовый выход уже скоро, но увидим мы ASIC второго поколения Bonanza Miner 2.

Инсайдеры утверждают, что новинка получит хешрейт на уровне 135 TH/s. Мало того, показатель энергоэффективности будет равен 26 J/TH. Если попытаться привести аналогии с уже указанным выше Antminer S19 Pro, то последний может похвастать энергоэффективностью на уровне 30 J/TH. Таким образом становится ясно, что по хешрейту Intel обойдёт конкурента на 15%. Кстати, если сравнивать с первым прототипом, который сегодня изучают некие специалисты, то Bonanza Miner 2 будет превосходить его в 3 раза, что весьма недурно.

Сроки не указываются, но есть мнение, что продажи начнутся уже в 2022 году. Порадует майнеров и цена. Так, если уже набивший вам оскомину Antminer S19 Pro официально стоит 10 455 долларов, то Bonanza Miner 2 будут предлагать по 5625 долларов. Нужно понимать, что для конечного пользователя цена будет в разы выше, поскольку из-за дефицита заказы у Bitmain распроданы на месяцы вперёд. И всё же, появление такого мощного устройство способно расшевелить рынок. Главным препятствием станет ограниченная партия чипов, поскольку из-за полупроводникового кризиса TSMC пока не способна в полной мере удовлетворить запросы всех клиентов.

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Стоит понимать, что у Bitmain на подходе ещё более продвинутое устройство, которое вы можете увидеть в таблице. Там и показатели хешрейта выше и энергоэффективность находится на недоступном для конкурентов уровне. Это значит, что синие не смогут обойти главного конкурента, но ощутимо к нему приблизятся. Хотя всё в этом деле решает цена.

#intel #asic #bonanza 2
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