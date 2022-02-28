Видеокарты могут ощутимо подорожать

Несколько дней назад мы писали о том, что NVIDIA подверглась масштабному взлому. Хакерская группа LAPSU$ воспользовалась неназванной уязвимостью, что позволило проникнуть на личную почту одного их сотрудников. Дальше всё развивалось стремительно. Что самое смешное, хакеры неделю копались во внутренних документах NVIDIA, прежде чем были обнаружены. Это не значит, что сотрудники Дженсена Хуанга не справляются со своими задачами. Скорее это доказывает тот факт, что сегодня никто не может чувствовать себя в полной безопасности. К концу того же дня ребята из NVIDIA попытались нанести хакерам ответный удар. Они пробились через защиту злоумышленников и удалили все скачанные файлы. Когда казалось, что победа близка, представители LAPSU$ заявили, что у них есть резервная копия.

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Вчера эта информация казалась неподтверждённой, но уже сегодня хакеры выложили ультиматум, требуя от NVIDIA выкуп и предъявили несколько условий. Прежде всего злоумышленники угрожают продать заинтересованным сторонам информацию о кодировке LHR V2, которая снижает хешрейт видеокарт в добыче Эфира. Если эти данные попадут в широкий доступ, то вместо 70% хешрейта сегодня, на видеокартах можно будет получать ровно 100%. Теоретически, это может привести к росту цен на графические чипы по всему миру. Пока передавать эти сведения майнерам LAPSU$ не планирует, но уверяет, что готова это сделать, если NVIDIA сама не удалит блокировку в своих драйверах.

В случае, если Дженсен Хуанг откажется от сотрудничества, то в сети опубликуют данные обо всех сотрудниках компании. Мало того, хакеры готовы перепродать исходный код текущих драйверов и программного обеспечения всем заинтересованным сторонам. Второе кажется крайне опасным, поскольку предполагает создание вирусов нулевого дня. Представители NVIDIA пока не дают никаких комментариев, поэтому мы точно не знаем, какие данные попали в руки мошенников.

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Со своей стороны отметим, что проблема с драйверами намного опаснее, чем кажется. Фактически, мы с вами пользуемся тем, что ещё было создано 20 лет назад, постепенно улучшаясь и обновляясь. Основа драйверов неоднократно подвергалась изменениям, но это медленный эволюционный процесс. Даже если представить, что NVIDIA не пойдёт на контакт с хакерами, создать альтернативное ПО будет не только сложно, но и затратно по времени. А ведь сразу же после взлома были отключены и другие сервисы, обслуживавшие интересы бизнеса. Проблема там стоит ещё более остро, ведь облачные вычисления и сверхмощные серверы стоят огромных денег и находятся в распоряжении компаний, которые располагают миллиардами долларов.