Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнеры из РФ и Казахстана покидают страны на фоне военных действий в Украине и санкций США
Хешрейт сети Биткоина обвалился на 30%, а доходы майнеров ощутимо возросли, но это временное явление
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Прежде чем переходить к основному изложению материала предлагаем вам изучить небольшой ликбез. Майнинг криптовалюты осуществляется с помощью высокопроизводительного оборудования. Для генерации Биткоинов используют ASIC-майнеры, которые подключаются в большие пулы, после чего владельцы железа получают причитающиеся им монетки в зависимости от показателей хешрейта. Так, одно из самых мощных устройств имеет мощность 110 TH/s, и стоит целое состояние. Именно показатель хешрейта определяет сложность всей сети. Когда тысячи или даже сотни подобных устройств подключаются к добыче Биткоина, то пул делит вознаграждение в зависимости от мощности каждого конкретного майнера. Именно поэтому все округ стремятся купить наиболее эффективное железо с высокими показателями хешрейта.

реклама

Таким образом мы приходим к тому, что сеть Биткоина обладает показателем хешрейта, который и определяет сложность добычи для каждого отдельного члена. Чем выше хешрейт, тем меньше монет можно получить, а значит майнерам выгодно, чтобы сложность была как можно ниже. Ещё недавно казалось, что это несбыточная мечта, ведь сложность добычи постоянно растёт, но в ходе последних политических событий всё изменилось. Первый удар по майнерам нанесли в Казахстане. Напомним, в ходе попытки свергнуть текущее правительство по всей стране проходили веерные отключения электричества, а ещё до этого были введены ограничения на потребление электроэнергии. После стабилизации на политической арене, был повышен налог на майнинг (дополнительный акциз на 1 кВт*ч), а после начались преследования серых ферм. Всё это привело к оттоку мощностей из Казахстана.

Следующим ударом по хешрейту стали военные действия в Украине. Пока неясно, что на самом деле происходит, но всё может идти к тому, что иностранные майнинговые компании сворачиваются и спешно уезжают в США. Никто не знает, какие ещё санкции будут введены против России, поэтому немалая часть шахтёров уже отключила своё оборудование. Согласно официальной статистике на 27 февраля 2022 года, за последнюю неделю хешрейт сети Биткоина рухнул на 30%.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Так, если ещё недавно он доходил до 249 EH/s, то сегодня этот показатель составляет всего 168,14 EH/s. На самом деле это огромная цифра, которая равняется 168 144 793 932 750 200 000 хэшей в секунду (H/s), а уже в ближайшие недели майнеры благополучно могут вновь ввести свои фермы в строй на новых местах. Мы уже видели, как быстро это произошло летом 2021 года. Тогда правительство Китая изгнало всех шахтёров, поэтому многим пришлось бросать оборудование в спешке. Вполне возможно, что на этот раз структура была более гибкая, хотя это уже детали, поскольку остальные майнеры остались вполне довольны происходящим и могут получать сверхдоходы.

#биткоин #хешрейт #майнин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоит ли становиться майнером в 2022 году – изучаем подводные камни Эфира и Биткоина с экспертами РБК
Курс рубля рухнул, Биткоин дешевеет, а аналитики ожидают роста цифрового золота до $50 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
613
Российские магазины уже подняли цены на процессоры AMD и Intel – за Ryzen 9 5950X просят 172 000 р
+
13 смартфонов Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 13 на Android 12
1
Новый патент Sony описывает методы повышения производительности трассировки лучей
18
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
27
NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
11
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
2
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
199
Гейб Ньюэлл считает, что большинство говорящих про метавселенную даже не понимают, что это такое
13
nVidia: скоро пользователи смогут взять RTX 3080 в аренду на месяц: новые возможности GeForce Now
116
Стоит ли становиться майнером в 2022 году – изучаем подводные камни Эфира и Биткоина с экспертами РБК
23
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
11
Энтузиаст показал красоты Elden Ring на PC
11
Дуэт Radeon R9 295X2 отметился в 3DMark03 с новым рекордом
1
Мобильная видеокарта Intel Arc Alchemist 256 EU имеет производительность на уровне Radeon RX 580
10
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
23
Курс рубля рухнул, Биткоин дешевеет, а аналитики ожидают роста цифрового золота до $50 000
+
Илон Маск вызвался обеспечить украинцев доступом к спутниковому интернету
166
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
362
«Фабричный» симулятор Factorio разошёлся трёхмиллионным тиражом
+

Популярные статьи

Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике
+
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
13
Небольшой обзор ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (2022)
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
1
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
+

Сейчас обсуждают

zel0t
20:41
перепуганная омерика газовозы развернет и страт. запас нефти распечатает?
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
omoikane
20:40
Эта стрела и ситуация уже давно разжеванна. ВСУшная. Там еще за ней ваши ехали которых свои подстрелили :D А еще недавно новое видео возможно стой же ВСУшной стрелой и вашим МРАП, где прап с перепугу ...
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
Rey.B.
20:40
У Леопарда-1 гарантированный моторесурс 500 часов. По стандартам НАТО 1000. Это на хорошем топливе, по хорошей дороге. - Учите мат.часть. По факту, в Ираке, амеры движки гробили и за 100-200 Км.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
b00german
20:39
Путинским уесосам ничего не надо, лапти и береста есть, и хватит
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Stevan7
20:39
Да что ты говоришь. От обычного свича если играть лежа на спине руки затекают только в путь. А здесь огромная прибуда. Планшет можно обпереть обо что-то, поставить и ТД. Свитч же в портативе только ...
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
Денис Синяков
20:37
иди на+уй, тут до тебя дол6оебов знаешь сколько было? Обсралась ваша пропаганда. Жизнь уже изменилась в худшую сторону, а конца войне не видно. КГБ не может победить КВН
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
b00german
20:37
Отключайте только путинским уесосам
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
Felsher03
20:37
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
zel0t
20:36
плюхи прелетают не игровые.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
ambient
20:36
два фашиста
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем