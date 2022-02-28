Хешрейт сети Биткоина обвалился на 30%, а доходы майнеров ощутимо возросли, но это временное явление

Прежде чем переходить к основному изложению материала предлагаем вам изучить небольшой ликбез. Майнинг криптовалюты осуществляется с помощью высокопроизводительного оборудования. Для генерации Биткоинов используют ASIC-майнеры, которые подключаются в большие пулы, после чего владельцы железа получают причитающиеся им монетки в зависимости от показателей хешрейта. Так, одно из самых мощных устройств имеет мощность 110 TH/s, и стоит целое состояние. Именно показатель хешрейта определяет сложность всей сети. Когда тысячи или даже сотни подобных устройств подключаются к добыче Биткоина, то пул делит вознаграждение в зависимости от мощности каждого конкретного майнера. Именно поэтому все округ стремятся купить наиболее эффективное железо с высокими показателями хешрейта.

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Таким образом мы приходим к тому, что сеть Биткоина обладает показателем хешрейта, который и определяет сложность добычи для каждого отдельного члена. Чем выше хешрейт, тем меньше монет можно получить, а значит майнерам выгодно, чтобы сложность была как можно ниже. Ещё недавно казалось, что это несбыточная мечта, ведь сложность добычи постоянно растёт, но в ходе последних политических событий всё изменилось. Первый удар по майнерам нанесли в Казахстане. Напомним, в ходе попытки свергнуть текущее правительство по всей стране проходили веерные отключения электричества, а ещё до этого были введены ограничения на потребление электроэнергии. После стабилизации на политической арене, был повышен налог на майнинг (дополнительный акциз на 1 кВт*ч), а после начались преследования серых ферм. Всё это привело к оттоку мощностей из Казахстана.

Следующим ударом по хешрейту стали военные действия в Украине. Пока неясно, что на самом деле происходит, но всё может идти к тому, что иностранные майнинговые компании сворачиваются и спешно уезжают в США. Никто не знает, какие ещё санкции будут введены против России, поэтому немалая часть шахтёров уже отключила своё оборудование. Согласно официальной статистике на 27 февраля 2022 года, за последнюю неделю хешрейт сети Биткоина рухнул на 30%.

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Так, если ещё недавно он доходил до 249 EH/s, то сегодня этот показатель составляет всего 168,14 EH/s. На самом деле это огромная цифра, которая равняется 168 144 793 932 750 200 000 хэшей в секунду (H/s), а уже в ближайшие недели майнеры благополучно могут вновь ввести свои фермы в строй на новых местах. Мы уже видели, как быстро это произошло летом 2021 года. Тогда правительство Китая изгнало всех шахтёров, поэтому многим пришлось бросать оборудование в спешке. Вполне возможно, что на этот раз структура была более гибкая, хотя это уже детали, поскольку остальные майнеры остались вполне довольны происходящим и могут получать сверхдоходы.