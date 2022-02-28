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Бюджетная GeForce GT 705 против актуальных игр – на что способна старая видеокарта в тестах WG
Совершенно неожиданно GeForce GT 705 смогла запускать игры и даже тянуть многие на 30+ fps
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В марте 2014 года по никому не известной причине NVIDIA внезапно выпустила видеокарту GeForce GT 705. Это была крайне медленная модель, которая даже с ролью затычки справлялась с переменным успехом. Вдумайтесь: 1 Гб видеопамяти и 64-битная шина сделали своё дело, что привело к тому, что использовать её для игр не хотели даже те, кто кроме старых стратегий вообще ни во что не играет. Вполне возможно, что этим геймерам просто стало жалко своих глаз, поскольку ужасная графика и мыло на экране не позволяли видеть полную картину боя, не говоря уже об отдельных юнитах.

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С выпуском GeForce GT 705 NVIDIA решила проблему утилизации полупроводниковых отходов, ведь в ход пошли совсем бракованные чипы, которые нужно было бы пустить на переработку. И всё же, видеокарта вышла, она какое-то время продавалась, хотя чаще всего встретить её можно было в ОЕМ-сборках, где с лёгкой руки известных брендов она выполняла роль игровой модели начального уровня. Время шло, старушка GeForce GT 705 становилась всё более печальной в реальных задачах, но дефицит видеокарт и резкий рост цен расставили свои приоритеты. Именно поэтому на канале zWORMz Gaming появился ролик, в рамках которого мы можем оценить производительность видеокарты в 2022 году. Приготовитесь к худшему.

Начнём с оптимистичной нотки. Если ваши интересы ограничиваются Counter-Strike: Global Offensive, Valorant и Dota 2, то вы смело можете взять такую карту на вторичном рынке за 1500-2000 рублей. В Counter-Strike: Global Offensive можно получить 55 кадров в секунду, в Valorant – 95, а в Dota 2 – 87. И всё бы неплохо, но картинка выглядит не лучшим образом, хотя играть можно. А вот в Fortnite, где вас ждут стабильные 71 fps, с графикой творятся какие-то ужасы. Деревья возникают из ниоткуда, а автомобили и вовсе могут раствориться в воздухе. Вполне возможно, что можно попытаться поэкспериментировать с настройками, но общей ситуации это не изменит. А вот PUBG наотрез отказался запускаться, и это уже плохая новость.

В GTA 5 пусть и наблюдаются 28 кадров в секунду, но мыльная картинка возвращает вас в 2000-е годы, что навевает ностальгическую слезу, но играть в таком режиме в 2022 году неприятно. В Battlefield 1 количество fps достигает 25 единиц, но это уже намного меньше минимальных 50+, которые требуются для игр такого масштаба, да и графика удручает. В Rainbow 6 Siege и RUST фиксируются 30+ кадров в секунду, а картинка вполне нормальная, хотя для тех, кто привык к 60+ fps, это покажется пыткой.

Хуже всего дела обстоят с Apex Legends и Red Dead Redemption 2. В первой количество кадров в секунду падает до 15, а игра превращается в какую-то мазню, а вот во второй всё настолько плохо, что даже 8-битный Марио выглядит лучше. Ну а 4 кадра в секунду красноречиво свидетельствуют о правоте сказанного. В Minecraft и Left 4 Dead 2 – 60+ fps. Что же, если вы решили поиграть в неустаревающую классику жанра, либо просто фанатеете от Minecraft, то смело можете брать GeForce GT 705. Если расскажите продавцу, что планируете на ней играть в Red Dead Redemption 2, то он может сжалиться и даже скинуть вам пару сотен рублей.

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#видеокарта #тесты #geforce gt 705
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