Глобальная прошивка MIUI 13 ожидается к концу марта

Xiaomi уже несколько месяцев занимается тестированием своей новой прошивки MIUI 13. Традиционно за помощью обратились к обычным пользователям, которые в ручном режиме закачивали предварительные образы и тестировали их на своей шкуре. Стоит отметить, что многим нравится быть в числе первых, именно поэтому мы иногда публикуем стабильные бета-версии, которые позволяют на несколько месяцев раньше остальных опробовать те или иные функции.

реклама

В январе MIUI 13 получили несколько флагманов, включая линейку Mi 11 и Redmi K40. Это была официальная рассылка в Китае, где подобные образы появляются как минимум на месяц раньше. Что до выхода глобальных обновлений, то правдоподобной информации не было очень долго. Инсайдеры поясняют, что дело в праздновании китайского Нового года, который плавно перешёл в Олимпийские игры. Всё это почти на месяц заморозило разработку MIUI 13, а значит теперь нам становится ясно, почему так долго не было никаких новостей. Итак, инсайдеры сообщили о подготовке к выходу второй волны обновлений для 13 смартфонов. Увидеть перечень вы можете ниже, но радоваться пока рано.

Дело в том, что ещё вчера прошивку начали получать жители Поднебесной. Пока идёт предварительная случайная рассылка, и только на следующей неделе выход приобретёт признаки массовости. Рассчитывать на выход глобальных образов стоит значительно позднее. Предполагается, что это случится к концу марта, но точных сроков по каждому отдельному аппарату нет и не может быть. Даже если только часть телефонов начнёт получать новую MIUI 13, Xiaomi сможет заявить, что уложилась в сроки, поскольку рассылка успела начаться в 1 квартале, как и было обещано.

Если у вас есть вопросы относительно участников первой волны, то там представители линейки Mi 11 (включая Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro), а также планшеты Mi Pad. Последние мы чаще всего не указываем в наших списках, но на отечественном рынке они неплохо расходятся, поэтому иногда всё же стоит напоминать о том, что они существуют и обновляются.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Отдельно отмечается, что это далеко не все смартфоны, которые претендуют на получение MIUI 13. В реальности их намного больше, но целый ряд аппаратов серий Redmi 30, Redmi Note и нескольких бюджетных с приставкой «Lite» попадут только в третью волну. Не спрашивайте, будет ли четвертая, поскольку нам нужно хотя бы дождаться официальной рассылки глобальной версии для второй волны, а потом уже анализировать другие новости на эту тему.