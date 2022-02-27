Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
13 смартфонов Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 13 на Android 12
Глобальная прошивка MIUI 13 ожидается к концу марта
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Xiaomi уже несколько месяцев занимается тестированием своей новой прошивки MIUI 13. Традиционно за помощью обратились к обычным пользователям, которые в ручном режиме закачивали предварительные образы и тестировали их на своей шкуре. Стоит отметить, что многим нравится быть в числе первых, именно поэтому мы иногда публикуем стабильные бета-версии, которые позволяют на несколько месяцев раньше остальных опробовать те или иные функции.

реклама

В январе MIUI 13 получили несколько флагманов, включая линейку Mi 11 и Redmi K40. Это была официальная рассылка в Китае, где подобные образы появляются как минимум на месяц раньше. Что до выхода глобальных обновлений, то правдоподобной информации не было очень долго. Инсайдеры поясняют, что дело в праздновании китайского Нового года, который плавно перешёл в Олимпийские игры. Всё это почти на месяц заморозило разработку MIUI 13, а значит теперь нам становится ясно, почему так долго не было никаких новостей. Итак, инсайдеры сообщили о подготовке к выходу второй волны обновлений для 13 смартфонов. Увидеть перечень вы можете ниже, но радоваться пока рано.

Дело в том, что ещё вчера прошивку начали  получать жители Поднебесной. Пока идёт предварительная случайная рассылка, и только на следующей неделе выход приобретёт признаки массовости. Рассчитывать на выход глобальных образов стоит значительно позднее. Предполагается, что это случится к концу марта, но точных сроков по каждому отдельному аппарату нет и не может быть. Даже если только часть телефонов начнёт получать новую MIUI 13, Xiaomi сможет заявить, что уложилась в сроки, поскольку рассылка успела начаться в 1 квартале, как и было обещано.

Если у вас есть вопросы относительно участников первой волны, то там представители линейки Mi 11 (включая Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro), а также планшеты Mi Pad. Последние мы чаще всего не указываем в наших списках, но на отечественном рынке они неплохо расходятся, поэтому иногда всё же стоит напоминать о том, что они существуют и обновляются.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Отдельно отмечается, что это далеко не все смартфоны, которые претендуют на получение MIUI 13. В реальности их намного больше, но целый ряд аппаратов серий Redmi 30, Redmi Note и нескольких бюджетных с приставкой «Lite» попадут только в третью волну. Не спрашивайте, будет ли четвертая, поскольку нам нужно хотя бы дождаться официальной рассылки глобальной версии для второй волны, а потом уже анализировать другие новости на эту тему.

  1. Mi Civi
  2. Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  3. Mi 10 Pro
  4. Mi 10
  5. Redmi Note 10 Pro
  6. Redmi Note 10
  7. Mi MIX 4
  8. Redmi K40 Pro
  9. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  10. Redmi K40
  11. Mi 11 Youth Edition
  12. Redmi K30 Pro
  13. Mi 10S
#xiaomi #miui 13 #прошивки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
Xiaomi Mi Pad 5 под управлением Windows 11 для ARM протестировали в паре бенчмарков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
635
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
231
Первые 5 минут геймплея фанатского ремейка Resident Evil Code Veronica
5
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
29
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
43
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
239
Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
107
Перекупщики заняли место майнеров в Европе и скупают большую часть видеокарт NVIDIA и AMD
10
Elden Ring получила жалкий 60-процентный пользовательский рейтинг в Steam
31
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
480
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
176
Дроны могут существенно помочь ученым в наблюдении за беременными самками дельфинов-афалин
+
Dell предупреждает об очередном усугублении дефицита компонентов
+
ФАС проведёт проверку по факту повышения цен на электронику сетью DNS
14
Respawn приостановила турнир Apex Legends Global Series из-за напряжённой обстановки в Восточной Европе
3
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
18
США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
42
Интегрированная графика AMD Ryzen 7000 на базе RDNA 2 может работать на низкой частоте 1100 МГц
1
В сети появились тесты видеокарты GeForce RTX 2050 в 3DMark
2
Можно ли за 150 000 рублей собрать майнинг-ферму – наиболее выгодные видеокарты по версии ПроТОН
10

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
3
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
18
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
54
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
5

Сейчас обсуждают

GENOCIY
04:18
да плевать на тебя убогого...
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
GENOCIY
04:17
уже поздно санкции против вас ввели ) вам крыш ) у китая было 24 часа напасть ) что бы отвелечь мировую общественнсоть от Украины ) но он Китай , передумал, им территорий до урала хватит с лихвой )...
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Сергей Нестеров
04:14
А вот тут ты не прав... на Молдову не кто не наподал, а грузину получили тупо пиздюлей за нападение на наших миротворцев. Я с этим не согласен... надо было до конца бить... Ксожалению Путин очень доб...
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
GENOCIY
04:13
и тут дура блеснула своим ослоумеим ) за что вы будете покупать ? откуда у вас деньги ) вы нищеброды с сегодняшнего дня )
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Сергей Нестеров
04:12
Это спорное утверждение... Но ты пойми, пока армия действует в 1/5силы. Чтобы вас не пиздить... и не дай бог это изменится...
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Александра Галкина
04:11
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Кянан Халилов
04:11
на територии Украины, только 3 дня всего. а до этого мы напали сами на себя ( как и Молдова, как и грузия)
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
GENOCIY
04:11
не сможешь.. и не из-за байдена а из-за вашей рабской натуры.. служить барину что бы не бил.. это участь раба плебея.. терпеть прихоти господ )
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
GENOCIY
04:10
та не белей тут ..знатный лошок.. готов барину сапоги лизать что бы не крепко наказывал )
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Сергей Нестеров
04:09
Где? Нас нет?
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем