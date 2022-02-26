При этом NVIDIA ещё и снизила количество выпускаемой продукции

Когда мы говорим о дефиците видеокарт, то в первую очередь нужно смотреть в сторону NVIDIA и AMD. Весь 2021 год нас уверяли в том, что поставки графических чипов растут из квартала в квартал, хотя в реальности мы почти не ощущали ничего подобного. Всё дело в том, что геймеры ждали решительных шагов, но пока производители не могут или не хотят увеличивать поставки. Причин здесь несколько. Во-первых, это сложности к доступу к полупроводниковым мощностям. TSMC и Samsung до сих пор не могут удовлетворить запросы рынка, поэтому большая часть заказов либо остаётся без ответа, либо отложена на несколько месяцев. Во-вторых, NVIDIA и AMD опасаются криптозимы. Если вдруг рынок криптовалют рухнет, майнеры начнут распродавать свои фермы, а миллионы видеокарт хлынут на вторичку. Поскольку за 2021 год удалось ощутимо поднять маржу, то обе компании привыкли к свехдоходам, поэтому возвращаться к докризисному положению не очень хочется. Мало того, переизбыток видеокарт на вторичном рынке грозит снижением продаж новых графических чипов.

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И вот на этой неутешительной ноте сообщается, что поставки видеокарт за последние месяцы выросли на 1%. При этом NVIDIA не только не нарастила производство, но и уменьшила его на 2.2%. AMD выросла на 0.8%, а лучше всего дела обстоят у Intel, которая уже выпустила первые сверхбюджетные дискретные видеокарты. Последние доступны только ОЕМ-партнёрам в сборках, но это не так важно, ведь в расчёт идёт весь рынок. Вполне возможно, что для зелёных всё станет только хуже, поскольку вчера сайт NVIDIA подвергся мощнейшей кибератаке. Неизвестная группировка нарушила работу сервисов, после чего было принято решение отключить основную часть систем. Неясно, как это повлияет на поставки, но представители компании не исключают, что злоумышленники могли похитить ключевую информацию. Это значит, что существующее программное обеспечение может быть скомпрометировано, не говоря уже о секретных разработках и многих других документах, которыми Джесен Хуанг не планировал делиться ни с кем.

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Если вы внимательно следите за происходящим в мире, то могли знать о том, что Китай вплотную приблизился к Тайваню. Это значит, что для захвата острова не хватает только политической силы. Поскольку опасность лишиться поставок ключевых полупроводников прекрасно осознают в США, то недавно была проведена имитация полного прекращения работы всех заводов TSMC. Мы не будем вам объяснять важность этого предприятия для американских компаний, отметим ли, что без поставок полупроводников производство почти всей электроники в США остановится. Опасность столь велика, что уже была проведена виртуальная имитация прекращения поставок на 2 месяца. Почитайте о результатах здесь. Пока ситуация непонятная. Неясно, планирует ли Китай занимать Тайвань, или у руководства Поднебесной другие планы.