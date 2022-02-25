Что случится, если в ближайшие дни Китай решится на крайние меры?

На протяжение всей человеческой истории существовали государства, которые брали на себя роль гегемона, насаждая свои ценности менее развитым, небольшим или неготовым к войне странам. Времена шли, один лидер сменялся другим, но кто бы не пришёл на пустующее место, через несколько лет он забывал о ценностях, которые хотел отстаивать. Результат всегда был одинаковый, ведь на пике своего существования давление на соседние государства становилось беспрецедентным, а несогласным устраивали показательную порку.

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Увы, но в 21 веке роль главного надзирателя за планетой взяли на себя США. От демократических ценностей не осталось и следа, а всем инакомыслящим грозят бомбовые удары и санкции. Сегодня мы не будем углубляться в историю и политику, вы это умеете делать и без нас. Давайте сосредоточимся на более интересных вопросах. Как вы, наверное, знаете, сегодня самой высокотехнологичной компанией на планете считается TSMC. Она располагается на острове Тайвань и уже полгода как выпускает чипы по 5-нм нормам. У Тайваня долгая и трагичная история, ведь именно США ответственны за то, что скрывшаяся там хунта оказалась отрезана от своей родины.

В настоящее время между материковым Китаем и Тайванем существуют разногласия относительно политической системы управления. Так, власти Поднебесной навязывают Тайваню лозунг «Одна страна – две системы», который предполагает мирное воссоединение через несколько десятков лет. Процессу активно мешают ребята из США, которые прекрасно понимают, что ничего хорошего от этого Америке не будет. В первую очередь речь идёт о полупроводниках, ведь контролирующий TSMC – управляет миром. Да, есть ещё Samsung. Ребята из Южной Кореи пытаются догнать и перегнать тайванцев, но пока им это удаётся с переменным успехом.

Вчера корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня, а самолёты изучают обстановку. Нужно понимать, что на острове есть американский контингент, а в последние годы США активно накачивали Тайвань вооружением. Поскольку китайцы всегда были нерешительными, то какое-то время они будут раздумывать. Эксперты уверены, что произошедшее неслучайно, ведь лидеры России и Китая договорились о синхронных действиях заранее. Сегодня все силы США направлены на создание санкций и принуждение ЕС к жёсткому выполнению заокеанских требований. Многие в Европе и сами бегут впереди паровоза, но пыл их может ослабнуть, ведь стоит только Китаю захватить Тайвань, как положение резко изменится.

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Все крупные компании США, выпускающие процессоры, видеокарты и автомобильную электронику, прочно завязаны на TSMC. Без продукции тайванцев Apple ждёт крах, а значит такой расклад станет критическим ударом для американской экономики, которая привыкла подпитываться за счёт выкачивания денег с потенциальных противников и даже союзников. Судя по всему, в ближайшие дни будет решаться мироустройство планеты. Ясно, что ребята из США не захотят договариваться. Ещё ни один гегемон не поступался своим положением ради соглашений с соседними странами.