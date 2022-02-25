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12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
Изучаем производительность старого процессора Core i7-870, выпущенного в 2009 году
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В третьем квартале 2019 года Intel выпустила 4-ядерный Core i7-870. Нельзя сказать, чтобы процессор стал уж очень популярным, но в тот момент он оказался настоящим прорывом и являлся представителем новой линейки, которой суждено было совершить настоящий скачок производительности. Core i7-870 работал на максимальной тактовой частоте 3.6 ГГц и был создан на основе 45-нм технологического процесса. Уже тогда он поддерживал режим многопоточности, что добавляло Intel очков в рабочих задачах и сложном программном обеспечении. За эти годы линейка Core i7 претерпела значительных изменений и включает 8 больших и 4 малых ядра, что даёт целых 20 потоков.

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Многие наши читатели отмечают, что до сих пор спокойно сидят на первых поколениях Intel Core и не испытывают дискомфорта. Так ли это, решили проверить блогеры канала Testing Games. Они взяли два процессора и прогнали их через 10 актуальных игр. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Ни один процессор не разгонялся, работая в стоке. В качестве разрешения было выбрано народное 1080р. Ниже можно увидеть таблицу, в которой указаны показатели среднего количества кадров в секунду, а также среднее по всем играм для каждого процессора.

Обычно видеокарту GeForce RTX 3080 покупают с целью получать больше 100 кадров в секунду на сверхвысоких разрешениях. Так, она способна справляться с 4К, вот только с процессором Core i7-870 она даёт средние 64 fps в 1080р. Это уровень гораздо менее скоростных и откровенно бюджетных графических чипов. Мало того, в некоторых играх количество кадров в секунду падает ниже 40 fps, поэтому даже владельцам дорогущего флагмана придётся несладко. С процессором Core i7-12700K всё иначе, ведь среднее по всем играм в 3 раза превышает показатели старого камня 12-летней давности.

На у теперь поговорим о целесообразности использования такого процессора. Как видите, даже такая мощная видеокарта как GeForce RTX 3080 не способна раскочегарить старый камень. Представьте себе, что будет, если владелец Core i7-870 решит купить аналог GeForce GTX 1050 Ti. Вместо обычной медленной видеокарты он получит слайд-шоу. Всё это значит только одно: время первых поколений Intel безвозвратно ушло. Сегодня их ещё можно использовать, но только в офисных бюджетных машинах, которые будут ежедневно сталкиваться с печатью документов и сёрфингом в интернете.

Что до прироста производительности за 12 лет, то он сильно удручает. Получается, что за эти годы Intel удалось увеличить реальную скорость всего в 3 раза. Учтите, что Core i7-12700K ещё и работает на тактовой частоте 5 ГГц. Было бы интересно посмотреть, если бы блогеры разогнали старый Core i7-870 хотя бы до 4.5 ГГц. Некоторые наши читатели когда-то имели подобные камни на руках и подтвердят, что они легко доходили и до более высоких тактовых частот, но для этого требовались действительно мощные системы охлаждения.

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#процессоры #тесты #core i7-12700k #core i7-870
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Камень Куст
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Сижу как раз на таком только зеоне, и чет а смысл пока менять то на сырое поколение? Хочется ещё немного подождать метеорлейк что ли.
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
Sandy1111
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