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Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачено из интернета
Ранее сообщалось, что Bitmanu BM Pro равен по хешрейту 200 видеокартам GeForce RTX 3060 Ti
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Несколько дней назад в сети появились новости о скором выходе нового ASIC-майнера. Устройство оказалось настолько продвинутым, что могло заткнуть за пояс абсолютно все существующие в продаже модели. Так, хешрейт чудо машины производства стартапа Bitmanu равен 1950 THash/s. Это на порядок больше, чем предлагает лидер рынка, компания Bitmain, выпускающая жутко дорогой Antmienr S19j Pro. К слову, последний способен генерировать каких-то жалких 104 THash/s, что почти в 19 раз меньше. Такое событие не могло не вызвать ажиотаж, ведь каждый хочет получать сверхдоход и ничего для этого не делать.

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На самом деле сделать кое-что всё же придётся. Так, на сайте Bitmanu отмечается, что все желающие смогут сделать предзаказ, но нужно внести 100% предоплату в размере 18 000 долларов за один ASIC-майнер. При этом производитель берёт на себя оплату услуг доставки вашего железа в любую точку планеты. Неясно, сколько наивных майнеров перевели свои деньги предприимчивым ребятам, но эксперты выразили единодушное мнение, что перед нами обычный фейк. Подумайте сами: Оборудование не просто способно генерировать невероятный показатели хешрейта, но и обладает функцией мультимайнинга. Мало того, энергопотребление здесь находится на сверхнизком уровне, а внутри расположились не существующие полупроводниковые чипы, созданные по 3-нм техпроцессу.

На канале ПРО100 Майнинг появилось разоблачение мошенников, которое мы вам и представляем. Согласно подсчётам, один единственный Bitmanu BM Pro способен заменить 200 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti. Это даже не ферма, а какой-то ангар из видеокарт. Для Bitmanu BM Pro это сущие пустяки, ведь он помещается на кухонном столе и потребляет энергии как обычный электрический чайник. (2.2 кВт*ч). Вообще, его легко спутать с микроволновой печью, но на самом деле перед нами нечто иное. Блогеры как следует покопались в мировой паутине и отыскали, где мошенники раздобыли такую фотографию для заманивая клиентов.

Как оказалось, эти ребята даже не стали нанимать профессионального дизайнера, ведь достаточно было зайти на китайскую торговую площадку, где расположился модный серверный корпус с жидкокристаллическим экраном. Системный блок выглядит красиво, чем и воспользовались мошенники. А вообще нужно понимать, что чудес не бывает. Нельзя так просто взять и придумать технологию, которая сможет оказаться в 20 раз энергоэффективнее и одновременно в 20 раз быстрее того, что уже существует на рынке.  Несомненно, человечество придёт к подобным скоростям, но случится это не в этом десятилетии.

Ну а мы пока рекомендуем вам трезво оценивать подобные фейки. Многие сегодня хотят нажиться на обычных пользователях. Определить мошенников бывает крайне сложно, поэтому изучайте историю сайта, почитайте отзывы тех, кто у них уже что-то купил. Вполне возможно, что вы наткнётесь на информацию о недовольных клиентах или тех, кто уже купил старый серверный системник вместо волшебного ASIC-майнера за 18 000 долларов.

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#asic-майнер #bitmanu bm pro
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