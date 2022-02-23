Стоит ли покупать видеокарту пятилетней давности, или лучше обратиться за более новой к перекупщикам? Давайте разбираться

Начнём с того, что встретить GeForce RTX 3050 сегодня в российских магазинах практически невозможно. Судя по всему, небольшие поставки идут, но все они сразу же уходят перекупщикам. Видеокарта получилась крайне интересная, поскольку по рекомендованной цене в 28 000 рублей она получила уровень GeForce RTX 2060, которая стоит гораздо дороже. Ясно, что магазины тут же взвинтили цены до максимума, но даже за 47 тысяч новинка оказалась интересна геймерам.

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Сегодня на Авито GeForce RTX 3050 стоит около 50 000 рублей, но очереди за ней нет и не будет, ведь есть масса альтернативных решений. Например, многие уверены, что старая Radeon RX 580 ничуть не хуже, а стоит дешевле. В данном материале мы попытаемся понять, действительно ли видеокарта 2017 года способна тягаться с бюджетной новинкой 2022 года. Тесты составлены по следам ролика на канале Testing Games. Давайте изучим результаты в таблице, а только потом сделаем выводы и рассмотрим цены.

Не нужно быть математиком, чтобы понять, что Radeon RX 580 не является соперницей для GeForce RTX 3050. Казалось бы, обе имеют одинаковое количество памяти, а старушка ещё и более широкую шину, вот только более продвинутый техпроцесс и архитектурные улучшения делают своё дело. Разница межу видеокартами огромна и не укладывается в статистическую погрешность. Это значит, что при прочих равных нужно смотреть в сторону новинки NVIDIA. Вот только это прежде всего рекомендация для геймеров, ведь в майнинге старая добрая Radeon RX 580 окажется предпочтительнее.

Ну а теперь по ценам. Как видите, перекупщики предлагают новые GeForce RTX 3050 за 50 000 рублей. Найти дешевле крайне сложно, поэтому остановимся на том, что цена именно такая. В крупных городах вы можете получить товар с гарантией от известной сети магазинов. Radeon RX 580 стоит 35 000 рублей и выглядит весьма сомнительно. Представьте себе, что вам нужна видеокарта, но тратить на неё больше 50 000 вы не хотите. Если вы остановитесь на абсолютно новой GeForce RTX 3050, то получите отличную производительность и снизите риски до нуля, ведь видеокарта на гарантии. А вот заплатив 35 000 и сэкономив 15 тысяч вы попадаете в опасное положение. Вполне возможно, что купленная вами Radeon RX 580 последние 4 года работала на ферме без остановок, а значит может быть в ужасном состоянии. Этот момент стоит учитывать во время финального выбора.

С нашей точки зрения, Radeon RX 580 проигрывает по всем статьям, ведь экономия не такая большая, а риски велики. Кроме того, видеокарта производства AMD уже сильно устарела за эти 5 лет, поэтому не способна тягаться даже с бюджетными новинками. Брать сегодня её с запасом на будущее крайне неосмотрительно.

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