Предполагается, что все пикапы Cybertruck научатся запускать Cyberpunk 2077

Сегодня владельцам автомобилей приходится тратить уйму времени на дорогу с работы и на работу. С учётом пробок в крупных городах это может занимать свыше трёх часов в сутки, которые при прочих равных можно было бы потратить на что-то более интересное. Кому-то просто хочется полежать у телевизора, но некоторые предпочли бы посидеть за компьютером или игровой приставкой. В 2021 году Илон Маск анонсировал появление обновлённой Model S, которая получит платформу Tesla Arcade. Внутри расположится продвинутый чип, включающий видеокарту AMD на основе графического чипа Navi 23 на архитектуре RDNA 2. Это гарантирует мощь на уровне 10 терафлопс, что обеспечивает производительность равнозначную консолям текущего поколения, например, PlayStation 5.

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В ходе первых испытаний Илон Маск лично продемонстрировал возможности запуска культовой игры The Witcher 3, хотя обещал в будущем дать возможность владельцам автомобиля играть и в Cyberpunk 2077. И вот здесь и начинается самое интересное. По мнению Илона Маска, в будущем автономные системы возьмут на себя управление автомобилями, а развлекательные системы в современных машинах станут более продвинутыми. Поскольку уже сегодня Tesla предлагает одну из первых на рынке полуавтономных систем, то есть смысл форсировать технологии, придя на рынок раньше остальных.

Речь именно об игровом бизнесе, а Илон Маск хочет открыть магазин по типу Playstation Store или Steam. Прямо сейчас на базе Tesla Arcade разрабатывается полноценная стратегия, в рамках которой тысячи игр с персональных компьютеров окажутся доступны на дисплеях автомобилей. Эксперты отмечают, что на пути реализации подобных планов могут встать особенности операционной системы (на базе Linux), на которой построена сама Tesla Arcade. Поскольку пока автономные ИИ ещё не появились, время у Илона Маска есть, но его явно не так много, поэтому первые шаги нужно делать уже сегодня.

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Известно, что Илон Маск хочет добиться того, чтобы на всех пикапах Cybertruck по умолчанию запускалась игра Cyberpunk 2077. Это одно из ключевых требований, которое миллиардер ставит перед инженерами. Илон Маск уверен, что сможет создать новый тип бизнеса, ведь сегодня развлекательные системы в автомобилях способны проигрывать контент и не приносят дополнительной прибыли разработчикам. Если геймеры увидят, что вместо просиживания за рулём, у них есть возможность пару часов в день поиграть, то нет никаких сомнений, что свои деньги они понесут Илону Маску без тени сожаления. Ну а мы даже не сомневаемся, что миллиардеру удастся реализовать свои планы, ведь у него есть неограниченный доступ к деньгам и крутым инженерам, которые разрабатывают космические корабли для полёта на Марс.